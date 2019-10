THE MIDONG, 전일대비 +13.9%... 외국인 9,431주 순매수

THE MIDONG

THE MIDONG

라이온봇 기자 -한국경제TV

한국경제TV 핫뉴스

코스닥시장에서 THE MIDONG(161570)이 장 막판에 큰 폭으로 상승했다.보합으로 출발한 주가는 꾸준히 올라 오후 2시 57분 현재 전일대비 13.9% 수준인 2500원을 기록하고 있다.차트를 살펴보면 5일, 20일, 60일 이동평균선이 역배열인 상황에서 주가가 60일선까지 뚫으며 강한 상승 흐름을 보여주고 있다.거래량은 전거래일 대비 594.37% 수준인 53만7972주를 넘어서고 있다.이 종목 전체 주식수의 3.9%에 해당하는 물량이다.14시 16분 잠정집계에 따르면, 외국인이 THE MIDONG을 9,431주 순매수 중이다.이 시각 거래소에서 THE MIDONG 이외에도 아이진(11.27%), 장원테크(10.6%), 삼본전자(11.05%), 한프(10.21%), 소프트센(10.0%) 등이 상승세를 보이고 있다.※ 본 기사는 한국경제TV와 `금융 AI 전문기업 씽크풀`이 실시간으로 작성한 기사입니다.라이온봇ⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지