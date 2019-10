영재, 새 미니앨범 `O,on(온앤온)` 트레일러 공개…매혹적인 남성美

한국경제TV 핫뉴스

가수 영재가 새 미니앨범 `O,on(온앤온)` 트레일러를 공개했다.영재는 15일 0시 공식 SNS를 통해 두 번째 미니앨범 `O,on(온앤온)`의 트레일러를 게재하며, 본격적인 컴백 카운트다운에 돌입했다.공개된 영상에는 거울을 향해 걸어가는 영재의 모습과 그가 마주한 거울 속에는 아련한 눈빛의 여성이 등장, 영재와 눈이 마주치자 붉은 장미가 타오르며 신비롭고 몽환적인 분위기가 눈길을 끈다.또한 `넌 나의 꿈 속에 살고 있어(You live in my dream nation)`, `나만이 너를 볼 수 있어(I can only see you)`, `우리 영원히 함께 할 수 있을까?(Can we make it last FOREVER)?`라는 의문의 문구와 함께 긴장감을 고조시키는 음악이 어우러지며, 새 앨범 `O,on(온앤온)`에 대한 기대감을 높였다.특히 앞으로 나아가겠다는 다짐을 담은 앨범명 `O,on(온앤온)`의 의미처럼, 자신의 꿈을 찾기 위해 화려한 꽃길 위를 당당하게 걸어가는 영재의 모습, 그리고 비를 흠뻑 맞고 있는 모습에서 매혹적인 남자의 매력이 느껴진다.이처럼 영재는 성숙하고 매혹적인 매력을 드러내며, 이전과는 다른 진한 남성미로 여심을 자극했다.영재는 22일 두 번째 미니앨범 `O,on(온앤온)`을 발표하고 컴백한다.지난 4월 발표한 첫 솔로 앨범 `Fancy(팬시)` 이후 5개월 만의 신보로, 영재만의 다채로운 색깔로 리스너들을 매료시킬 감각적인 퍼포먼스와 세련된 음악을 선보일 예정이다.한편, 영재의 새 미니앨범 `O,on(온앤온)`은 22일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 첫 공개된다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지