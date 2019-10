위너, 컴백 타이틀곡은 `SOSO`…미니 3집 `CROSS` 트랙리스트 공개

한국경제TV 핫뉴스

위너의 새 앨범 `CROSS` 트랙리스트가 공개됐다. 타이틀곡명은 `SOSO`다.YG엔터테인먼트는 14일 오전 10시 공식 블로그에 위너의 세 번째 미니앨범 `CROSS` 트랙리스트 포스터를 게재했다.위너는 `CROSS` 앨범 전곡 작사·작곡에 참여해 이번에도 자신들의 메시지를 음악으로 표현했다.첫 번째 트랙이자 타이틀곡인 `SOSO`를 시작으로 `OMG` `빼입어(DRESS UP)` `FLAMENCO` `바람(WIND)` `끄덕끄덕(DON`T BE SHY)` 등 총 6곡이 수록됐다.타이틀곡 `SOSO`는 강승윤이 작사·작곡하고, 송민호 이승훈이 작사했다. YG 프로듀서 AiRPLAY가 작곡·편곡 작업을 함께 해 완성도를 높였다.가을 분위기가 물씬 풍기는 위너의 모습에서 `SOSO`가 여름 시즌 내놓은 앨범의 청량함과는 또 다른 분위기의 음악임을 짐작하게 한다.이승훈과 강승윤의 솔로곡도 트랙리스트에 각각 포함됐다.이승훈의 솔로곡 `FLAMENCO`는 그가 작사·작곡하고, 강욱진 Diggy가 공동 작곡·편곡자로 이름을 올렸다. `바람(WIND)`은 강승윤의 솔로곡이다. 이 역시 강승윤이 작사·작곡하고, 강욱진 diggy HOYAS가 작곡·편곡에 힘을 보탰다.이 외에도 `CROSS` 앨범에는 FUTURE BOUNCE 등이 참여해 다양한 음악적 색깔을 불어넣었다.위너의 미니 3집 `CROSS`는 앨범 타이틀처럼 각자의 방향과 특색을 지닌 네 멤버가 모여 새로운 교차점이 된, 그들의 관계성·음악·스토리를 담고 있다.위너는 `CROSS` 음원을 오는 10월 23일 발매하고, 같은달 26일과 27일 서울 KSPO DOME(올림픽 체조경기장)에서 열리는 콘서트(WINNER `CROSS` TOUR IN SEOUL)를 통해 팬들과 만난다.이후 타이베이, 자카르타, 방콕, 쿠알라룸푸르, 마닐라, 싱가포르 등 아시아 7개 도시 투어에 나선다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지