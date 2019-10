[Quant Strategy] 강한 Risk On 관찰, 역발상 전략과 삼성전자 (50,200 +2.14%) 에 관심 집중(하나금투 Quant 이경수)▶️글로벌 자산시장 높은 Risk On 관찰, 이번에는 외국인 매수 전환 가능성최근 3거래일 간 글로벌 자산시장에 위험선호(Risk On)가 급증하는 긍정적인 흐름이 관찰됨(9일: 상위7.5%, 10일: 상위 9.5%, 11일: 상위 0.7%).일반적으로 글로벌 위험선호 현상과 국내 증시 외국인 순매수는 정의 관계.다만 올해의 경우에는 9월 초~중순 강한 위험선호에도 불구하고 국내증시내 외국인들의 순매수 전환은 이루어지지 않았는데 이는1)중국 본토주식의 MSCI EM 편입과 2)글로벌대비 한국의 기업이익 부진이 주 원인.(1)의 경우에는 남은 11월 마지막 리밸런싱에서 MSCI KOREA는 -0.1%p (-0.8조원 정도 예상)의 미미한 비중변화로 큰 임팩트는 보이지 못할 것.(2)의 경우에도 국내 기업이익의 최근 개선되는 모습이 관찰되고 있는데 내년 한국 반도체 업종의 매출과 영업이익 추정치가 각각 282조원, 44조원 수준으로 상승.이번에 발생한 높은 Risk On 센티먼트는 국내증시 내 외국인 순매수 전환을 이끌어 낼 수 있을 것으로 판단.▶️역발상(주가 낙폭과대 및 기관 수급 빈집) 스킴과 삼성전자 가 유리한 국면연기금은 올해 매우 강한 순매수세를 보이고 있음(올해 코스피 기준 +8.5조원).즉, 연기금과 위에서 언급한 외국인의 동반 쌍끌이 매수세가 연출되는건데 연기금과 외국인 수급은 모두 1)금융위기 이후 국내증시를 추세적으로 매수한 유일한 세력이었고 2)패시브 위주의 스킴을 사용하는 투자주체라는 점.두 번째 공통점에 ‘미래’에 대한 많은 임플리케이션이 있다고 판단하는데 ‘역발상’ 투자 스킴과 삼성전자 에 강한 ‘알파’가 구현될 수 있을 것.코스피 시총대비 코스피 관련 ETF 설정액 증가율과 주가 낙폭과대(이하 3개월 기준)과 기관 수급 순매도강도(빈집) 팩터는 연동성이 매우 큼.패시브 설정이 이루어지면 매수 스킴이 단순 종목별 시총비중으로 이루어지고 그 결과 루저들의 반등세가 시장 분위기를 압도한다는 의미.또한 앞으로 기대되는 외인과 기관(연기금)의 쌍끌이 매수세는 경험적으로 패시브 측면 시총 1등 삼성전자 의 아웃퍼폼을 야기했던 환경.