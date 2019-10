DAY6 Young K, 거부할 수 없는 매력 가득 새 앨범 티저 3종 공개

한국경제TV 핫뉴스

DAY6(데이식스) Young K(영케이)가 거부할 수 없는 매력을 발산하며 컴백 기대감을 높였다.DAY6는 22일 세 번째 정규 앨범 `The Book of Us : Entropy`(더 북 오브 어스 : 엔트로피)와 타이틀곡 `Sweet Chaos`(스위트 카오스)를 발매하고 컴백한다.이에 앞서 앨범의 새로운 콘셉트 `Entropy`(무질서도, 열역학적 상태함수의 하나)를 표현한 각종 티저를 My Day(마이데이 : 팬덤명)에게 선보이고 있다.14일 0시에는 성진, Jae(제이)에 이어 Young K의 개인 포토 3종을 공개했다.Young K는 다크한 분위기에서 또렷한 카리스마를 발산해 눈길을 모았다.시침과 분침이 무질서하게 분리된 시계처럼 흐트러진 오브제 속에서 특별한 분위기를 자아냈다.`The Book of Us` 시리즈의 시작을 성공적으로 장식한 전작 `한 페이지가 될 수 있게`에서 청량한 매력을 뽐냈다면, 이번 `Sweet Chaos`에서는 `달콤한 혼란`이라는 주제를 강렬하게 표현하며 비주얼적 변신을 꾀했다.DAY6가 작사, 작곡에 참여한 `Sweet Chaos`는 빠른 BPM에 달콤한 사랑 때문에 혼란스러운 감정을 녹여냈다.데뷔부터 지금까지 모든 노래의 작업에 직접 참여하며 음악적 진정성을 선보인 DAY6는 이번 정규 3집 역시 전곡 작사, 작곡에 이름을 올려 `믿듣데`(믿고 듣는 데이식스) 명성을 이어간다.한편, DAY6의 정규 앨범 `The Book of Us : Entropy`는 오는 22일 오후 6시 각종 음원사이트에 발매된다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지