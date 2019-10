어반자카파 권순일, 솔로출격…21일 첫 솔로앨범 `With` 발매

한국경제TV 핫뉴스

대한민국 감성 음악의 최강자 어반자카파 멤버 권순일이 전곡 자작곡으로 채운 첫 솔로 미니앨범을 발매한다.소속사 메이크어스 엔터테인먼트는 14일 오전 0시 공식 SNS을 통해 권순일의 첫 솔로앨범 컴백 티저 이미지를 기습 공개했다. 공개된 이미지 속에는 `KWON SOON IL THE 1ST ALBUM `With`이라는 앨범명과 `2019.10.21.6PM` 발매 일정이 쓰여 있다.권순일의 컴백을 알리는 티저 이미지는 디지털 카메라가 아닌 필름을 이용해 따스하면서도 아련한 아날로그 감성을 느끼게 한다. 특히 이미지 속 권순일은 고개를 숙여 표정을 알 수 없는 모습으로 궁금증을 자극한다.지난 2009년 어반자카파의 데뷔 앨범 `커피를 마시고`로 데뷔한 권순일은 특유의 섬세하고 아름다운 미성을 자랑하며 독보적인 보컬리스트로 자리매김했다. 여기에 메가히트곡 `널 사랑하지 않아`를 비롯해 `그날에 우리`, `위로`, `똑같은 사랑 똑같은 이별`, `뜻대로` 등 수많은 히트곡을 직접 작사, 작곡하며 싱어송라이터로서의 역량을 유감없이 드러냈다.조현아, 박용인에 이어 어반자카파의 마지막 솔로 주자로 나선 권순일은 한층 더 성숙하고 깊어진 자신만의 감성과 매력을 담아낸 `With` 앨범을 통해 늦가을 가요계를 더욱 풍성하게 채우며 리스너들의 감성을 충족시킬 것으로 기대된다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지