한국경제TV 핫뉴스

은성수 금융위원장은 12~13일 서울 연세로 일대에서 열린 스타트업 거리축제 `IF 2019`에 참석해 "세상을 바꾸는 힘으로 성장해 나갈 수 있기를 기대한다"고 격려했다.은 위원장은 이날 스타트업 방문에 이어 가능성 있는 창업기업 발굴과 스타트업에 대한 대중인식 개선을 위해 `Y.E.S 데모데이`에 참석, 시상을 진행하기도 했다.은 위원장은 시상식에서 "2020년에 개최될 IF 2020에서는 오늘 수상기업들이 사업화에 성공해 스타트업 부스에 자리잡기를 희망한다"며 "IF 행사가 스타트업의 아이디어와 세상을 연결시키는 플랫폼으로서 대표적인 글로벌 축제로 발돋움하길 기대한다"고 말했다.금융위도 샌드박스를 적극 운영해, 마포혁신타운 등 금융혁신을 촉진하는 제도와 보육 인프라를 조성하고, 스타트업의 성공을 적극 뒷받침한다는 계획이다.장슬기기자 jsk9831@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지