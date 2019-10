몬스타엑스, 새 앨범 수록곡 `FIND YOU` 뮤직비디오 티저 공개

한국경제TV 핫뉴스

그룹 몬스타엑스(셔누. 원호. 민혁. 기현. 형원. 주헌. 아이엠)가 새 미니앨범 수록곡 `FIND YOU` 뮤직비디오 티저 영상을 전격 공개했다.소속사 스타쉽엔터테인먼트는 10일 오후 공식 SNS 및 유튜브 채널에 몬스타엑스의 새로운 미니앨범 `FOLLOW : FIND YOU`의 수록곡 `FIND YOU` 뮤직비디오 티저를 게재하고 이목을 집중시켰다.공개된 티저 영상 속에는 어두운 밤 멤버 형원이 의문의 차 사고로 위태로운 상황에 놓이게 된다. 형원과 같은 차량에 있던 중년의 남자는 운전석에서 정신을 잃은 채 쓰러져 있고, 남자의 손에는 손목시계가 날카로운 조각들로 깨져있다.상처를 입고 차량을 겨우 빠져나와 차가운 거리에 누운 형원은 몬스타엑스 멤버들과의 행복했던 기억이 스치듯 지나가고, 이내 장면이 전환돼 순백의 슈트를 입고 물 속 어딘가에 깊이 잠겨있는 모습이 펼쳐진다. 이후 형원은 병원으로 급히 이송, 긴박한 순간을 맞아 보는 이들의 궁금증을 더욱 자아낸다.몬스타엑스는 위태롭고도 긴박한 스토리를 담은 `FIND YOU` 뮤직비디오 티저로 팬들의 호기심을 더욱 배가시키고 있다.더욱이 앨범 발표와 타이틀곡 뮤직비디오 티저에 앞서 오는 28일 발표하는 앨범의 제목이자 첫 번째로 수록된 트랙인 `FIND YOU`의 뮤직비디오 티저 영상을 선공개하며 컴백에 대한 기대감을 한층 고조시켰다. 신보 `FOLLOW : FIND YOU`의 힌트가 될 해당 곡의 뮤직비디오는 오는 22일 공개된다.뿐만 아니라 몬스타엑스는 최근 새 앨범의 트랙리스트를 공개하며 뜨거운 관심을 받고 있다. 신보에는 타이틀곡 `FOLLOW`를 비롯해 원호가 월드투어 콘서트에서 셔누와 함께 선보였던 `MIRROR`(미러), 주헌의 `SEE YOU AGAIN`(씨 유 어게인), 아이엠의 `U R`(유 알) 등 멤버들의 자작곡이 포함돼 음악적 재능을 마음껏 뽐낼 예정이다.전세계 20개 도시 23회 공연의 월드투어 (위 아 히어), 미국 싱글 ‘WHO DO U LOVE?’(후 두 유 러브?), ‘LOVE U’(러브 유), `Someone`s Someone`(썸원스 섬원) 발표와 각종 현지 TV 프로그램·페스티벌 참여하며 글로벌 행보를 걸어온 몬스타엑스가 선보일 새 앨범에 귀추가 주목된다.한편, 몬스타엑스는 오는 28일 새 미니앨범 `FOLLOW : FIND YOU`와 수록 타이틀곡 `FOLLOW`를 발표한다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지