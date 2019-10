원어스, 美 빌보드 월드 앨범&디지털 송 세일즈 차트 동시 진입

한국경제TV 핫뉴스

보이그룹 원어스(ONEUS)가 국내외에서 괄목할 만한 성장을 보였다.미국 빌보드에 따르면 원어스의 세 번째 미니앨범 `FLY WITH US`가 월드 앨범 차트 15위로 진입했고, 타이틀곡 `가자 (LIT)`는 월드 디지털 송 세일즈 차트 14위를 차지하며 막강한 글로벌 대세로 떠올랐다.원어스의 빌보드 월드 앨범 차트 진입은 처음이며, 월드 디지털 송 세일즈 차트는 데뷔곡 `발키리`가 15위를 기록한 바 있다.또한 원어스는 국내 음악방송에서도 두각을 나타내고 있다.지난 8일 SBS MTV '더쇼'에 이어 9일 MBC MUSIC `쇼! 챔피언` 1위 후보로 이름을 올리며 인기 상승세를 보여줬다.이처럼 원어스는 빠르게 증가하고 있는 국내외 팬덤을 중심으로 매 앨범마다 눈부신 성장 일기를 써 내려가고 있다.미국 빌보드 차트에 이름을 올린 원어스는 11월에는 미주 투어 `2019 ONEUS `FLY WITH US` TOUR IN USA`로 글로벌 대세 입지를 더욱 공고히 할 계획이다.11월 3일 뉴욕을 시작으로 6일 시카고, 8일 애틀랜타, 10일 댈러스, 13일 미니애폴리스, 15일 로스앤젤레스까지 총 6개 도시에서 투어를 통해 현지 팬들과 만남을 앞두고 있다.특히, 원어스의 미주 투어는 현지 팬들의 요청으로 성사된 만큼 차세대 K팝 그룹 탄생을 더욱 기대케 한다.원어스의 타이틀곡 `가자 (LIT)`는 트랩힙합을 베이스로 동양적인 색채의 멜로디 라인이 어우러진 곡으로, 밝은 밤 화려하게 펼쳐지는 즐거운 한때를 표현한 노래이다. 한글의 멋을 살려낸 가사에 민요를 더해 흥겨움을 더해 원어스의 신명 나는 퍼포먼스가 단연 압도적이다.한편, 원어스는 10일 Mnet `엠카운트다운`에 출연해 `가자 (LIT)` 무대를 꾸민다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.kr