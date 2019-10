`음색 남신` 김필, 10일 디지털 싱글 `사랑 둘` 발표

한국경제TV 핫뉴스

가수 김필이 디지털 싱글 `사랑 둘`을 발표한다.김필은 10일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 디지털 싱글 `사랑 둘`의 음원과 뮤직비디오를 공개하며, 음색 남신의 귀환을 알린다.신곡 `사랑 둘`은 소중한 사랑의 모양이 자연스럽고 진솔하게 변해가길 바라는 마음을 담은 김필의 자작곡으로, 2016년 발표한 미니앨범 `from Feel`의 수록곡 `사랑 하나`의 연작이다.잔잔한 피아노 선율에 김필의 매력적이 음색이 더해져 깊어가는 가을 감성을 자극한다.특히 싱어송라이터 겸 기타리스트 적재가 기타 연주로 지원사격에 나서며 곡의 완성도를 높였다.또한 `사랑 둘` 뮤직비디오는 김필 본인의 이야기를 토대로 각색했으며, 드라마 `멜로가 체질`에 출연했던 배우 이학주가 섬세한 감정 연기를 펼쳤다.그리고 김동률의 `그게 나야`, 워너원의 `Beautiful` 등을 작업한 용이 감독이 연출을 맡아 세련되고 감각적인 영상을 담아냈다.김필은 데뷔 후 매력적인 음색과 뛰어난 가창력을 기반으로 다양한 OST에 참여한 것은 물론 `Marry Me`, `Stay With Me`, `성북동`, `목소리` 등을 히트시키며 감성 뮤지션으로 자리잡았다.최근에는 음악 예능프로그램 `비긴어게인3`과 `더 콜`에 출연해 다양한 곡을 김필만의 스타일로 재해석해 리스너들의 마음을 사로잡은 만큼 김필의 신곡 `사랑 둘`에 대한 기대감을 한껏 높였다.이처럼 김필은 자신만의 국보급 필(必) 보이스`를 앞세워 신곡 `사랑 둘`을 통해 올 가을 가요계를 감성으로 물들일 전망이다.한편, 김필은 10일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 디지털 싱글 `사랑 둘`을 첫 공개한다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지