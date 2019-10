레이디스 코드, ‘SET ME FREE’ 2차 콘셉트 포토 공개

한국경제TV 핫뉴스

그룹 레이디스 코드(LADIES` CODE)가 CODE#03(코드#03) ‘SET ME FREE’의 2차 콘셉트 포토를 공개했다.소속사 폴라리스 엔터테인먼트 측은 지난 7일 0시 레이디스 코드의 공식 SNS 채널을 통해 ‘SET ME FREE’의 2차 콘셉트 포토를 공개해 컴백 전 기대감을 높였다.공개된 사진 속에서 레이디스 코드는 유니크한 배경과 다양한 시선 처리를 통해 부드러운 카리스마를 뽐냈다. 이번 2차 콘셉트 포토 역시 화려한 패턴의 의상과 액세서리, 글리터 포인트를 활용해 뉴트로 이미지를 표현한 것을 확인할 수 있었다.또한 공개된 2차 콘셉트 포토는 강렬했던 1차 콘셉트 포토와는 또 다른 느낌으로, 내추럴한 느낌을 살린 포즈와 몽환적인 눈빛을 통해 레이디스 코드만의 카리스마를 표현했다.선공개곡이었던 ‘FEEDBACK (너의 이름은)’을 제외하면 약 3년 동안의 공백기가 있었던 레이디스 코드. 6년만에 귀환한 코드 시리즈의 미니 앨범과 ‘자유’를 주제로 한 레이디스 코드만의 시그니처 장르인 ‘레트로’와 함께 돌아온 완전체의 모습이 어떤 색다른 매력으로 다가올지 귀추가 주목된다.한편 레이디스 코드의 미니 앨범 CODE#03(코드#03) ‘SET ME FREE’는 오는 10일 오후 6시 발매될 예정이다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지