몬스타엑스, 새 앨범 `FOLLOW : FIND YOU` 트랙리스트 공개…타이틀곡은 `FOLLOW`

그룹 몬스타엑스(셔누. 원호. 민혁. 기현. 형원. 주헌. 아이엠)가 새 미니앨범 `FOLLOW : FIND YOU`(팔로우 : 파인드 유) 트랙리스트를 공개했다.소속사 스타쉽엔터테인먼트는 7일 오후 공식 SNS 채널에 몬스타엑스의 새로운 미니앨범 `FOLLOW : FIND YOU` 트랙리스트 이미지를 게재하며 컴백 초읽기에 나섰다.공개된 트랙리스트에 따르면 이번 앨범에는 타이틀곡 `FOLLOW`(팔로우)를 비롯해 `FIND YOU`(파인드유), `MONSTA TRUCK`(몬스타 트럭), `U R`(유 알), `DISASTER`(디제스터), `BURN IT UP`(번 잇 업), `MIRROR`(미러), `SEE YOU AGAIN`(씨 유 어게인) 등 총 8곡이 포함됐다.타이틀곡 `FOLLOW`의 작곡에는 히트메이커 DANIEL KIM, WILLIE WEEKS, ANDREAS OBERG, SKYLAR MONES가 참여했고, 작사에는 인기 작사가 서지음, 프로듀서 겸 싱어송라이터 브라더수가 힘을 보탰다. 더불어 주헌과 아이엠이 랩메이킹에 참여하며 곡의 완성도를 더했다.뿐만 아니라 이번 앨범 역시 멤버들의 앨범 참여가 높아 신보에 대한 관심도가 더욱 높아지고 있다.래퍼라인인 주헌과 아이엠 첫 번째 트랙 `FIND YOU`를 제외하고 전곡 랩메이킹에 참여한 데 이어 주헌은 자작곡 `SEE YOU AGAIN`을, 아이엠은 자작곡 `U R`을 포함시키며 남다른 프로듀싱 능력을 뽐낸다.또한 최근 발표하는 앨범마다 매력적인 자작곡을 발표하며 음악적 재능을 자랑했던 원호는 지난 월드투어 무대에서 셔누와 함께 선보였던 자작곡 `MIRROR`를 수록해 팬들의 호기심을 한층 높였다.최강 프로듀서 진, 멤버들의 자작곡으로 가득 채워진 신보 `FOLLOW : FIND YOU`로 8개월 만에 국내 가요계로 돌아올 몬스타엑스에 대한 전세계 팬들의 기대감이 고조된다.앞서 몬스타엑스는 전세계 20개 도시 23회 공연의 월드투어 (위 아 히어)를 성료하고 미국 TV 프로그램을 비롯해 다양한 페스티벌 참여와 싱글 `WHO DO U LOVE?’(후 두 유 러브?), ‘LOVE U’(러브 유), `Someone`s Someone`(썸원스 섬원)을 차례로 발표하며 올 한 해 동안 활발한 글로벌 활약을 이어가고 있다.한편, 몬스타엑스는 오는 28일 새 미니앨범 `FOLLOW : FIND YOU`와 수록 타이틀곡 `FOLLOW`를 발표한다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지