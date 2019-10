신화 신혜성, 8일 스페셜 앨범 `Setlist’ 발매

한국경제TV 핫뉴스

신혜성의 스페셜 앨범 `Setlist`가 발매된다.신혜성은 8일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 스페셜 앨범 `Setlist`의 전곡 음원과 수록 타이틀곡 ‘You Are’의 뮤직비디오를 공개한다.신혜성의 새 앨범 `Setlist`는 지난 2017년 발매된 스페셜 앨범 ‘Serenity’ 이후 약 2년 만에 발매되는 솔로 앨범으로, 한층 더 깊어진 감성과 다양한 장르를 담아 신혜성만의 폭넓은 음악적 스펙트럼을 고스란히 느낄 수 있는 앨범이다.특히 이번 스페셜 앨범의 타이틀곡 ‘You Are’는 god, 황치열, 에이핑크, 지아, 허각 등의 앨범에 참여하며 활발히 활동 중인 프로듀싱 팀 OneTop과 함께한 곡으로, 이별 후 마주하는 일상 속 아픔들을 신혜성의 감미롭고 서정적인 목소리로 잘 표현해낸 곡이다.또한 지난 9월 30일부터 수록곡인 ‘Propose’를 시작으로, ‘손을 잡아줘 (Hold My Hand)’, ‘전부 아름다웠어 (Beautiful), ‘아직은 끝나지 않은 이야기 (Unfinished Story)’, 타이틀 곡인 ‘You Are’ 등 5곡의 하이라이트 음원을 순차적으로 공개하며 팬들의 관심이 높아진 만큼, 8일 공개될 앨범에 대한 기대감을 더욱 높이고 있다.이 밖에도 잔잔한 피아노 솔로 곡 ‘When We Met (Intro)’, 피아노 선율이 듣기만 해도 마음을 편안하게 해주는 ‘여기, 해가 저무는 곳에 (Outro) (Here, Where The Sun Goes Down)’까지 총 7개의 트랙이 이번 앨범에 수록 되어있어 많은 사랑을 받을 것으로 기대된다.소속사 라이브웍스컴퍼니는 “8일 신혜성의 스페셜 앨범 `Setlist’가 발매된다. 신혜성만의 한층 더 깊어진 감성과 폭넓은 음악적 스펙트럼을 고스란히 느낄 수 있는 앨범이니 많은 기대 부탁드리며, 오늘 공개될 스페셜 앨범 ‘Setlist’와 뮤직비디오 많은 관심과 사랑 부탁드린다”고 전했다.한편, 신혜성은 8일 새 앨범 ‘Setlist’ 발매에 이어 오는 19일, 20일 양일간 경희대학교 평화의 전당에서 단독 콘서트를 개최할 예정이다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지