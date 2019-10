엑소 첸, 두 번째 미니앨범 ‘사랑하는 그대에게’ 주간 음반 차트 1위 석권

한국경제TV 핫뉴스

엑소 첸이 두 번째 미니앨범 ‘사랑하는 그대에게 (Dear my dear)’로 주간 음반 차트 1위를 석권했다.지난 1일 발매된 첸의 두 번째 미니앨범 ‘사랑하는 그대에게 (Dear my dear)’는 한터차트, 신나라레코드, 교보문고, 핫트랙스 등 각종 음반 차트에서 주간 1위를 차지해, 음악 팬들의 뜨거운 관심을 다시 한번 확인시켜 주었다.이번 앨범은 레트로 감성의 타이틀 곡 ‘우리 어떻게 할까요 (Shall we?)’를 비롯한 총 6곡으로 구성되어 있으며, 아이튠즈 톱 앨범 차트 전 세계 36개 지역 1위, 중국 최대 음악 사이트 QQ뮤직 앨범 판매 차트 1위를 기록하는 등 첸의 글로벌한 인기를 입증했다.한편, 엑소의 개인 리얼리티 ‘심포유’ 첸 편은 10월 28일부터 네이버TV 및 V LIVE ‘심포유 - mySMTelevision’ 채널에서 만날 수 있으며, 첫 방송에 앞서 티저 영상을 공개해 화제를 모으고 있다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지