엘리케이, 프로듀서 Leo Z와 함께한 두 번째 싱글 7일 공개

`감성 여신` 엘리케이(Elli K)가 선보이는 `Love Collage`의 두 번째 음악이 베일을 벗는다.엘리케이는 7일 정오 국내 음원 사이트에 미니앨범 `Love Collage`의 두 번째 싱글 `The Shadow of Your Smile`을 발표한다.`The Shadow of Your Smile`은 영화 `The Sandpiper`의 주제곡으로 세상에 처음 알려진 노래. OST로 큰 사랑을 받은 이 곡이 엘리케이의 목소리와 만나 재탄생됐다.헤어짐의 순간을 담은 지난 싱글 `Dawn`에 이어 공개되는 `The Shadow of Your Smile`은 사랑이 지나간 후를 이야기한다. 가사에는 `찬란한 순간들은 끝났지만, 남아있는 그 때의 기억들이 여전히 우리를 따스하게 어루만지고 있다`는 내용을 담아냈다. 엘리케이는 고혹적이면서도 힘 있는 사운드와, 자신만의 유연한 보컬이 어우러진 `The Shadow of Your Smile`을 통해 리스너들의 감성을 자극할 전망이다.`The Shadow of Your Smile` 역시 미니앨범 `Love Collage`의 전체 프로듀서 Leo Z가 엘리케이만의 색에 맞춰 새롭게 편곡했다. 뿐만 아니라 이번 싱글은 폴 매카트니(Paul McCartney), 프랭크 시나트라(Frank Sinatra), 냇킹콜(NAT KING COLE) 등 전설적인 음악 거장들이 녹음했던 캐피톨 스튜디오와 할리우드 중심부에 위치한 이스트웨스트 스튜디오에서 녹음을 진행해 완성도를 높였다.엘리케이는 `Dawn`과 `The Shadow of Your Smile` 이외에도 미니앨범 `Love Collage`에서 사랑의 다양한 순간들과 그 순간에 담긴 세밀한 감정선을 하나의 짙은 러브 스토리로 그려낼 예정이다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지