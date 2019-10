문희준 14kg 감량, 몰라보게 달라진 외모 `깜짝` (불후의명곡)

한국경제TV 핫뉴스

문희준이 체중 14kg 감량에 성공했다.5일 방송되는 KBS 2TV `불후의 명곡-전설을 노래하다` 코요태 편에서는 토크대기실의 MC 문희준이 몰라보게 달라진 모습으로 등장해 눈길을 끌 예정이다.문희준은 최근 공연한 H.O.T 재결합 콘서트를 앞두고 다이어트로 무려 14kg을 감량, 몰라보게 달라진 비주얼을 자랑했다.특히, 이날 녹화에서는 전설 코요태를 오마주한 혼성 조합으로 구구단 나영과 그룹 베리베리가 출연, 베리베리는 첫 출연을 위한 신고식으로 H.O.T의 `We Are The Future`에 맞춰 댄스 개인기를 펼쳤고, 문희준의 시그니처 춤으로 유명한 `진공관 춤`을 선보여 감탄을 자아냈다. 이에 MC 문희준이 함께 합류, 깜짝 댄스를 선보여 원조 1세대 아이돌의 면모를 과시했다고.문희준의 활약은 5일(오늘) 오후 6시 5분, KBS 2TV <불후의 명곡-전설을 노래하다> `코요태 편`에서 확인해볼 수 있다.문희준 14kg 감량 (사진=KBS)김현경기자 khkkim@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지