LG전자, `日 굿디자인어워드`서 19개 본상 수상

LG전자가 일본 디자인 분야 최고 권위 상인 `굿디자인 어워드 2019`에서 19개의 본상을 받았다.국내 기업 중 최고 성적이다.LG전자는 최근 일본디자인진흥회가 발표한 `굿디자인 어워드 2019`에서 LG 시그니처 올레드 R을 포함해 △LG 시그니처 에어컨 △LG 시그니처 상냉장·하냉동 냉장고 △LG 시네빔 레이저(Laser) 4K △LG 오브제 냉장고 △전자칠판 등이 상을 받았다고 4일 밝혔다.세계 최초 롤러블 TV인 `LG 시그니처 올레드 R`은 국내 기업 중 유일하게 수상작 중 상위 100개에 해당하는 `베스트(Best) 100`에 이름을 올렸다.LG 시그니처 라인업 중 롤러블 TV와 초고화질 8K TV, 에어컨, 상냉장·하냉동 냉장고 등 4개 제품은 본상을 수상했다.LG 시그니처 올레드 R는 앞서 `레드닷 디자인 어워드` 최고상(Best of the Best)과 iF 디자인 어워드 본상, `IDEA(International Design Excellence Awards)` 최고상을 수상하며 세계 3대 디자인상을 휩쓸었다.LG 시그니처 에어컨과 LG 홈브루의 사용자 경험(UX)은 직관적 디자인 외에도 사용자에게 편리함을 제공하고 보는 즐거움을 더한 점을 인정받아 본상을 수상했다.`굿디자인 어워드`는 산업 제품, 건축물, 시스템, 서비스 등에 대해 디자인, 사용성, 혁신성 등을 종합 평가하는 디자인상이다. 레드닷 어워드, iF 디자인 어워드, IDEA와 함께 글로벌 디자인상으로 평가받고 있다.노창호 LG전자 디자인경영센터장 전무는 "제품의 가치를 높일 수 있는 디자인을 끊임없이 발굴해 고객에게 감동을 줄 것"이라고 말했다.신동호기자 dhshin@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지