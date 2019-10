엑소 첸, 신곡 ‘우리 어떻게 할까요’ 무대 6일 첫 방송

한국경제TV 핫뉴스

'특급 보컬리스트' 엑소 첸의 컴백 무대가 10월 6일 첫 방송된다.첸은 오는 6일 방송되는 SBS '인기가요'에 출연해 두 번째 미니앨범 타이틀 곡 '우리 어떻게 할까요 (Shall we?)' 무대를 선사, 뛰어난 라이브와 섬세한 감성으로 시청자들을 매료시킬 전망이다.타이틀 곡 '우리 어떻게 할까요 (Shall we?)'는 세련된 무드와 낭만적인 멜로디가 돋보이는 레트로 팝 곡으로, 사랑에 관해 아날로그 감성으로 풀어낸 가사와 첸의 트렌디한 보이스가 어우러져 좋은 반응을 얻고 있다.더불어 이번 앨범은 아이튠즈 톱 앨범 차트 전 세계 36개 지역 1위, 중국 최대 음악 사이트 QQ뮤직 앨범 판매 차트 1위, 국내 음반 차트 1위를 차지하는 등 첸의 막강 솔로 파워를 다시 한번 확인시켜 주었다.또한 미국 유명 매체 빌보드는 지난 2일(현지시간) 공식 홈페이지를 통해 첸의 신보 발매 소식을 전하며 "K팝 스타 첸이 두 번째 미니앨범 '사랑하는 그대에게 (Dear my dear)'로 돌아왔다. 감미로운 보컬리스트는 새 앨범을 통해 한층 긍정적인 음악 감성을 들려준다"고 소개해 글로벌한 관심을 실감케 했다.한편, 첸은 4일 낮 12시 방송되는 SBS 파워FM '최화정의 파워타임'에 출연한다.