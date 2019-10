슈퍼주니어, 4일 신곡 ‘I Think I’ 뮤직비디오 공개

한국경제TV 핫뉴스

슈퍼주니어가 정규 9집 'Time_Slip'(타임슬립)의 수록곡 'I Think I' 뮤직비디오를 선공개하며, 본격적인 컴백 예열에 나선다.슈퍼주니어는 4일 오후 6시 유튜브 SMTOWN 채널과 네이버 TV SMTOWN 채널 등을 통해 신곡 'I Think I' 뮤직비디오를 오픈할 예정이라 글로벌 음악 팬들의 이목을 집중시키고 있다.이번 뮤직비디오는 '로봇 팔' 카메라를 접목해, 동일한 장소를 배경으로 멤버들이 각자 촬영한 뒤 이를 합성하는 방식으로 완성해냈다. 멤버는 다르지만 같은 동선에 동일한 씬을 여러 번 촬영해야 하기 때문에 '로봇 팔'에 한 치의 오차도 허용하지 않는 수식을 입력해야 하는 신개념 기법이다. 이처럼 로봇 팔, RC 카 등의 특수 장비를 사용해 감각적인 영상미를 담은 만큼, 신곡 'I Think I' 뮤직비디오에 한층 높은 관심이 기대된다.더불어 수록곡 'I Think I'는 서로 함께 보내는 시간을 춤에 비유해 솔직한 가사로 표현했으며, R&B 멜로디와 Urban 비트의 콤비네이션이 보다 색다르게 조합되어 세련된 사운드를 감상할 수 있다.한편, 슈퍼주니어는 오는 10월 12~13일 서울 올림픽공원 KSPODOME(체조경기장)에서 단독 콘서트 'SUPER JUNIOR WORLD TOUR ? SUPER SHOW 8'(슈퍼주니어 월드 투어 ? 슈퍼쇼 8)를 개최하고, 14일 오후 6시 아홉 번째 정규앨범 'Time_Slip'를 정식 발매한다.