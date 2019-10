`파격 변신` 레이디스 코드, 강렬한 ‘셋 미 프리’ 콘셉트 포토 공개

한국경제TV 핫뉴스

그룹 레이디스 코드(LADIES` CODE)가 미니앨범 CODE#03(코드#03) ‘SET ME FREE’의 콘셉트 포토를 공개했다.소속사 폴라리스 엔터테인먼트 측은 4일 0시 레이디스 코드의 공식 SNS 채널을 통해 ‘SET ME FREE’의 콘셉트 포토를 공개해 컴백 전 기대감을 끌어올렸다.공개된 사진 속 레이디스 코드는 화려한 귀걸이와 글리터 또는 원색 포인트를 준 의상, 다채로운 헤어 컬러 등을 통해 각 멤버마다 독보적인 분위기를 뽐내며 ‘SET ME FREE’라는 타이틀에 어울리는 컬러풀한 이미지를 표현했다.또한 6년 만에 귀환을 예고한 레이디스 코드의 오리지널 세계관인 코드 시리즈에 대한 기대에 부응하는 몽환적인 분위기 속 강렬한 존재감을 드러내며 색다른 걸크러쉬한 면모를 선보였다.‘여자들이 원하고, 여자들이 바라는 워너비 코드를 담아 드라마틱한 스테이지를 구현해내는 그룹’이라는 명성에 걸맞게 콘셉트 포토 속 시선을 압도하는 여유로운 모습과 레트로풍의 신나고 경쾌한 느낌을 줬던 티저 속 사운드가 만나 반전미를 선사할 것으로 보여 레이디스 코드의 컴백이 더욱 기대된다.레이디스 코드의 미니앨범 CODE#03(코드#03) ‘SET ME FREE’는 오는 10일 오후 6시 발매될 예정이다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지