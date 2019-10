러블리즈 케이(김지연), 첫 솔로 앨범 전곡 하이라이트 공개…색다른 콘셉트

한국경제TV 핫뉴스

러블리즈 케이(김지연)가 데뷔 첫 솔로 앨범 발매를 앞두고 색다른 콘셉트의 전곡 하이라이트 영상을 공개했다.4일 울림엔터테인먼트는 공식 SNS 채널을 통해 케이(김지연)의 첫 번째 미니 앨범 `Over and Over(오버 앤드 오버)`의 타이틀곡 `I Go(아이 고)`를 비롯한 수록곡 음원 일부가 담긴 앨범 프리뷰 영상을 게재했다.공개된 영상에는 타이틀곡 `I Go(아이 고)`를 비롯해 `Back in the Day(백 인 더 데이)`, `Dreaming(드리밍)`, `종이달`, `Cry(크라이)`, `이 비(雨)` 등 총 6트랙의 하이라이트 음원이 수록됐다.더불어 수록곡 미리 듣기와 함께 별도로 촬영된 앨범 프리뷰 영상은 케이(김지연)의 매력적인 음색과 함께 마치 한편의 공연을 보는 듯 신비로운 분위기를 풍겨 오는 8일 공개될 새 앨범에 대한 기대감을 한층 끌어올리고 있다.타이틀곡 `I Go`는 평범한 일상을 살아가는 우리에게 전하는 성장 동화로 힘들고 지치는 날들 안에서 항상 곁에 있어 주는 빛 같은 존재들 덕분에 앞으로 나아갈 수 있고 더 높게 날 수 있다는 희망찬 이야기를 담은 곡이다.한편 케이(김지연)는 오는 8일 오후 6시 타이틀곡 `I Go`가 실린 첫 번째 미니앨범 `Over and Over`를 발매하고 본격적인 음악 활동에 돌입할 예정이다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지