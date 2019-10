한국경제TV 핫뉴스

슈퍼주니어가 정규 9집 앨범 발매를 앞두고, 오는 10월 4일 오후 6시 새 앨범의 수록곡 ‘I Think I’ 뮤직비디오를 선공개한다.수록곡 ‘I Think I’는 라틴 소울을 기반으로 한 어반 스타일의 Pop R&B 곡으로, 멜로디와 어반 비트의 콤비네이션이 색다르게 조합돼 세련된 사운드를 감상할 수 있다. 여기에 서로 함께 보내는 시간을 춤에 비유하여, 솔직하게 표현한 가사가 특징이다.이에 본격적인 뮤직비디오 오픈 전, 슈퍼주니어는 오늘(2일) 오후 6시 유튜브 SMTOWN 채널과 네이버 TV SMTOWN 채널을 통해 ‘I Think I’ 뮤직비디오 티저 영상을 먼저 공개하며 기대감을 높일 예정이다.한편, 슈퍼주니어의 아홉 번째 정규 앨범 ‘Time_Slip’는 10월 14일에 정식 발매된다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지