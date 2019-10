[금융 NCS 공부합시다] EPS·EBITA·롱 포지션·숏 포지션…기업투자 분석위한 용어들을 잘 알아야 해요

주식투자분석의 이해

시험준비포인트

주식투자 분석은 금융NCS에서 깊게 다루는 부분은 아니지만 은행의 비이자수익 극대화라는 관점에서 예비 은행원 및 증권사 입사를 희망하는 수험생은 배워둬야 한다. 투자분석에 있어 알아둬야 할 핵심 주제를 추렸다.Q1. 주당순이익(EPS)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?① EPS는 기업의 순이익을 가중평균유통주식수로 나누어 구한다.② 당기순이익에서 우선주배당금은 차감해야 한다.③ 순이익만으로는 각 주주에게 돌아올 이익의 크기를 알 수 없다.④ 기업의 수익성이 개선돼야만 EPS가 증가할 수 있다.정답 ④ :EPS 순이익에서 우선주배당금을 차감하고 구하는 것이 일반적이지만 회사 성장을 위해서 배당을 유보한다면 기업의 수익성을 동반하지 않아도 EPS는 증가할 수 있다. EPS(Earnings Per Share)는 기업이 발행한 보통주 1주당 벌어들이는 이익의 크기를 측정하는 지표다. EPS=(순이익-우선주배당금) / 보통주총발행주식수Q2. EV, EVA, EBITDA에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?① EVA는 타인자본비용과 자기자본비용을 모두 고려하여 창출한 순가치를 측정한다.② EVA는 투하자본에 대한 비용보다 투하자본으로부터의 이익이 큰 경우, 시장가치를 창출한다.③ EV는 주식의 시장가치를 나타낸다.④ EBITDA는 영업이익기준의 현금흐름으로 구한다.정답 ③ : EV(Enterprise Value)=시가총액+순차입금(부채-잉여). EVA=세후순영업이익-자본비용(자기자본에 대한 기회비용을 감안, 주주 관점에서의 가치 평가). EBITDA(Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)=세금, 감가상각전 순이익Q1. 엘리엇 파동이론에 관한 설명 중 잘못된 것은?① 거래량은 1번 파동에서 가장 많다.② 2번 파동은 조정파동이다.③ 3번 파동에서 갭이 많이 나타난다.④ a파동은 충격파동이다.정답 ① :1번 파동은 추세의 상승초입파동이므로 거래량은 크지 않다. 엘리엇 파동이론은 미국 주식분석가인 랠프 넬슨 엘리엇이 발견한 이론으로, 1930년 초부터 과거 75년간의 주가 움직임을 세밀하게 분석해 얻은 파동이론이다. 패턴, 비율, 시간이라는 세 가지 요인에 기반을 두며, 패턴이 가장 중요한 요소이다.Q1. 경기종합지수의 선행지표가 아닌 것은?① 코스피지수② 내수출하지수③ 광공업생산지수④ 국제원자재 가격지수정답 ③ : 광공업지수는 동행종합지수에 해당하는 자료이다.Q1. 외환포지션에 따른 외환손익에 대한 아래 설명 중 옳지 않은 것은?① 롱포지션을 가진 경우 환율이 상승하면 수익이 발생한다.② 숏포지션을 가진 경우 환율이 상승하면 손실이 발생한다.③ 롱포지션을 가지고 있는 무역회사의 경우 환율이 하락하면 손실이 발생한다.④ 스퀘어 포지션은 외화자산이 외화부채보다 많은 상태이다.정답 ④ : 스퀘어 포지션은 외화자산=외화부채가 균형을 이룬 상태를 말한다. 외환포지션은 일정 시점의 외환시장 참가자들의 외환 보유상태를 외환포지션이라고 한다. 롱포지션, 숏포지션, 스퀘어포지션으로 구분할 수 있다.주식투자분석은 환율·경제·상품사이클·국제금융시장·재무분석 등 다양한 요소를 필요로 한다. 경제신문기사와 가장 밀접하게 연결된 주제라고 볼 수 있다. 특히 기본적 분석에 제시된 Q1과 Q2 유형은 출제빈도가 높으므로 용어를 잘 기억할 필요가 있다. 또 외환포지션은 환율과 연계해 응용된 형태로 나올 수 있으므로 반복해 공부할 필요가 있다.