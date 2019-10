원어스, 데뷔 첫 `눕방 라이브` 진행…글로벌 팬 만난다

한국경제TV 핫뉴스

보이그룹 원어스(ONEUS)가 데뷔 첫 `눕방 라이브`를 통해 팬들과 소통에 나선다.원어스는 세 번째 미니앨범 `FLY WITH US`를 발매를 기념해 1일 오후 10시 네이버 V앱을 통해 `ONEUS X LieV - 원어스의 눕방 라이브`를 진행하며, 전세계 글로벌 팬들과 만난다.이번 `눕방 라이브`를 통해 원어스는 신곡 `가자 (LIT)` 소개를 비롯해 앨범 작업 비하인드와 다양한 에피소드를 들려줄 계획이다. 또, 눕방 콘셉트인 만큼 멤버들은 파자마를 입고 등장해 편안하고 친근한 매력으로 팬들과 한층 가까이에서 소통할 예정이다.특히 이번이 원어스의 데뷔 첫 `눕방 라이브`인 만큼 팬들의 기대감은 더욱 고조되고 있다.이에 앞서 원어스는 지난 30일 오후 8시 네이버 나우 `원어스쇼`를 통해 DJ로 활약, 팬들의 궁금증을 해소할 소소한 이야기를 전하며 꿀보이스 매력을 뽐낸 데 이어 오늘도 DJ로 활약할 예정이다.원어스는 지난달 30일 US 시리즈를 마무리하는 새 미니앨범 `FLY WITH US`를 발표, 한국의 흥과 멋을 담은 동양적 콘셉트 변신에 성공하며 팬들로부터 뜨거운 호응을 얻고 있다.타이틀곡 `가자 (LIT)`는 트랙힙합을 베이스로 동양적인 색채의 멜로디 라인이 어우러진 곡이다.휘영청 달 밝은 밤 화려하게 펼쳐지는 즐거운 한때를 표현했으며, 한글의 멋을 살려낸 가사에 민요를 더해 흥겨움을 더했다.이에 원어스도 곡의 분위기에 맞춰 힙한 풍물놀이를 하는 듯 에너제틱한 군무에 흥과 멋이 더해져 다시 한 번 `무대천재`의 면모를 드러냈다.한편, 원어스는 신곡 `가자 (LIT)`로 본격적인 컴백 활동에 돌입했다.