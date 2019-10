NCT U(도영X마크), ‘조선로코-녹두전’ OST ‘Baby Only You’ 1일 공개

한국경제TV 핫뉴스

그룹 NCT U(도영, 마크)가 KBS2 월화드라마 ‘조선로코-녹두전’의 OST 첫 주자로 나섰다.NCT U(도영, 마크)가 참여한 ‘조선로코-녹두전’의 첫 OST ‘Baby Only You’가 1일 오후 6시 발매된다.‘조선로코-녹두전’의 첫 번째 OST `Baby only you`는 댄스 계열의 EDM 락 장르의 곡이다. 이제 막 사랑이 시작되는 풋풋한 감성을 담아낸 노래로 프로듀서 박범근이 이끄는 팀인 판다스틱(Pandastic)이 만들어 낸 트랙으로 강렬한 기타 사운드와 EDM 신스들이 적절히 어우러져 몰입도를 높인다. 특히 후렴구에서 들리는 리드 신스와 메인 리프 피아노 소리가 듣는 재미를 선사하고 있다.NCT 도영은 맑고 감미로운 보이스와 탁월한 곡 소화력으로 대중들에게 큰 사랑을 받고 있으며, MBC ‘복면가왕’에 출연해 뛰어난 가창력을 선보여 보컬리스트로서의 뛰어난 면모를 입증했다. NCT 마크는 매력적인 저음과 빼어난 랩 실력으로 이미 Mnet ‘고등래퍼’에서 능력을 증명하며 실력파 아이돌로 인정받고 있다.또한 1일 공개되는 OST ‘Baby Only You’에서 도영의 세련된 보이스와 마크의 통통 튀는 랩이 어우러져 사랑에 빠진 소년의 설렘을 잘 담아냈다.특히 ‘조선로코-녹두전’ OST는 음원 공개에 앞서 지난 9월 27일 1차 가창 라인업이 공개되어 화제를 모은 바 있다. 공개된 1차 라인업에서는 우지(세븐틴), NCT U(도영, 마크)를 비롯해 거미, 허각, 윤하가 참여 소식을 알려 공개될 OST에 대한 기대감을 한껏 높였다.‘조선로코-녹두전’은 지난 9월 30일 탄탄한 스토리 전개와 주연 배우들의 뛰어난 연기력으로 첫 방송부터 뜨거운 호평을 받으며 기분 좋은 시작을 알렸다.‘조선로코-녹두전’은 동명의 인기 네이버 웹툰을 원작으로 하며 기생이 되기를 거부하는 동동주(김소현 분)와 과부촌에 여장을 하고 잠입한 전녹두(장동윤 분)의 발칙하고 유쾌한 조선판 로맨틱 코미디 드라마로 매주 월, 화 오후 10시에 방송된다.한편, ‘조선로코-녹두전’의 첫 번째 OST ‘Baby Only You’는 1일 오후 6시 발매한다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지