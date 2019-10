10/1일 하나금융투자 전략 이재만 선진 (10,500 -3.23%) 국전략] 애플과 밸류체인* MSCI지수 기준으로 미국, 유럽, 일본 증시의 이익수정비율은 모두 (-)마이너스권. 선진 국 증시의 이익모멘텀 약화* 특징적인 점 중 하나는 미국 IT 섹터의 이익수정비율이 (+)플러스권에서 4주 연속 상승. 반면 S/W 기업들이 주를 이루고 있는 커뮤니케이션 섹터는 (-)마이너스권에서 하락, 여타 섹터 대비 상대적으로 빠른 하락세* 과거 애플의 4개 분기 누적매출액 추이를 보면 2015년 1분기(캘린더 기준)에 사상 처.음으로 2,000억 달러 돌파, 15년 4분기 2,350억 달러로 정점 형성(14년 9월 아이폰6 출시)* 이후 감소했던 매출액은 17년 1분기부터 증가세로 전환(16년 9월 아이폰7 출시), 17년 4분기 매출액은 이전 고점을 넘어섰고, 2018년 3분기 매출액 정점 형성 (2,656억 달러)* 2년 정도의 아이폰 판매/교체 주기(2011년부터 아이폰 발매 주기는 매년 9~10월)가 있었음을 짐작할 수 있음. 19년 9월 말 5G를 기반으로 한 아이폰11 시리즈가 발매됐고, 2년 주기를 고려하면 교체 수요 증가를 기대해 볼 수 있는 시기* 2017~18년 애플의 주가 수익률을 보면, 매출액 정점 시기인 18년 3분기(+22%)가 아닌 매출액 감소에서 증가로 전환했던 17년 1분기 주가 수익률(+25%)이 가장 높았음* 추정치를 기준으로 보면, 애플의 이번 매출액 턴어라운드 시기는 19년 4분기부터 시작되고, 20년 2분기에는 이전 고점(18년 3분기)을 경신할 것으로 예상* 주식시장에서 애플은 다시 주목을 받고 있음. 한때 MS(마이크로소프트) 대비 애플의 시가총액은 2010년 이후 최.저 수준인 85%까지 하락(19년 5월). 9월 MS 주가가 사상 최.고치를 경 신한 (4,945 0.00%) 이후 주춤한 동안 애플은 5% 상승하며 19년 이후 최.고가(현재 219$, 고점 18년 10월 232$)* 애플의 H/W 밸류체인 기업들에게도 관심. 다만 삼성전자 (48,850 -0.41%) , T SM (35,250 +5.86%) C, 텍사스 인스트루먼트, SK하이닉스 (82,000 -0.24%) , 마이크론 테크놀로지와 같은 기업의 2019년 YTD 주가 수익률 20% 이상 기록* 반면 애플의 H/W 밸류체인에 속해 있음에도 불구하고 인텔(YTD 주가 수익률 8%), Broadcom(YTD 주가 수익률 8%)의 주가 수익률은 하이 싱글 정도에 불과 (두 기업의 2020년 EPS 증가율 각각 +2%와 +10%. PER 12배와 13배)