주니어셰프, 1일 새 싱글 ‘DOMO’ 발매…亞 대표 힙합 프로듀서 입지 굳힌다

글로벌 시장을 무대로 활발히 활동 중인 AOMG의 프로듀서 주니어셰프(JuniorChef)가 신곡과 함께 컴백한다.AOMG는 지난 27일과 30일 주니어셰프 티저 영상과 모션 아트워크를 공개하며 ‘DOMO (Feat. ShiGGa Shay, SonaOne & JP THE WAVY)’의 발매를 알렸다.티저 영상에서 주니어셰프는 한국의 거리를 배경으로 결연한 모습으로 서있어 팬들의 궁금증을 자아냈다. 또 모션 아트워크에서는 트랩 힙합 싱글의 분위기를 한껏 느낄 수 있어 기대감을 증폭시켰다.티저를 통해 공개된 바에 따르면, 이번 싱글에는 싱가포르의 시가셰이(ShiGGa Shay), 말레이시아의 소나원(SonaOne), 일본의 제이피 더 웨이비(JP THE WAVY) 등 아시아를 대표하는 래퍼들이 주니어셰프의 프로덕션 하에 모여, 주니어셰프 만의 독보적인 트랩 비트를 기다려온 팬들과 아시아 힙합 팬들의 기대를 모두 충족시킬 수 있을 것으로 기대된다.주니어셰프는 이미 그의 대표곡이자 글로벌 히트곡인 ‘잊지마(It G Ma)’를 필두로 디플로(Diplo), 마시멜로우(Marshmello) 등 세계 최정상급 아티스트와 작업해왔으며, 이번 싱글 ‘DOMO’를 통해 아 시아를 대표하는 힙합 프로듀서로서의 입지를 다질 예정이다. 또한, 트랩 힙합의 트렌드 세터 트래비스 스캇(Travis Scott)의 사운드 엔지니어 지미 캐시(Jimmy Cash)가 믹싱과 마스터링을 맡으며 풍부한 사운드를 완성했다.한편, 주니어셰프의 새 싱글 ‘DOMO (Feat. ShiGGa Shay, SonaOne & JP THE WAVY)’는 10월 1일 오후 6시 전 음원 사이트에서 감상할 수 있으며, 뮤직비디오는 AOMG 공식 유튜브 채널을 통해 확인할 수 있다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지