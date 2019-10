브라운아이드소울, 정규 5집 It’ Soul Right 하프 앨범 30일 발매

한국경제TV 핫뉴스

중창 그룹 브라운아이드소울(정엽, 나얼, 영준, 성훈)이 정규 5집 It’ Soul Right 하프 앨범을 발매한다.선공개 싱글 ‘Right (Feat. SOLE)’에 이어 30일 오후 6시에 발표하는 5집 It’ Soul Right 하프 앨범에는 타이틀곡 ‘그대의 밤, 나의 아침’을 포함 60년대 모타운 스타일부터 70년대 블랙스플로이테이션(Blaxploitation), 펑키한 블루아이드소울 장르와 컨템퍼러리 R&B까지 다채로운 흑인 음악 장르의 곡들이 9트랙 수록됐다.타이틀곡 ‘그대의 밤, 나의 아침’은 컨템퍼러리 R&B 소울의 핵심 요소를 대중적인 감각과 혼합해 따뜻한 기운을 느낄 수 있는 곡이다. 특히 브라운아이드소울의 폭발적인 고음과 하모니가 더해져 ‘너를’, ‘Love Ballad’를 잇는 또 하나의 러브 송이 될 것으로 기대를 모은다. 뮤직비디오는 대세 배우 장기용과 함께 신인 모델 성지영이 출연하며, 연출은 송원영 감독이 맡았다.앞서 공개된 티저 영상에는 하얀 장미꽃을 든 배우 장기용이 누군가를 만나러 가는 장면과 함께 이번 뮤직비디오의 또 다른 주인공인 모델 성지영이 미소를 짓는 장면이 나와 두 사람이 어떤 사이인지 뮤직비디오 본편에 대한 궁금증을 불러일으킨다.궁금증을 자아낸 티저 영상과 함께 이번 앨범의 타이틀곡 ‘그대의 밤, 나의 아침’의 분위기를 느껴볼 수 있는 폭발적인 고음과 가창력뿐만 아니라 브라운아이드소울 특유의 아름다운 하모니가 티저 영상에 삽입돼 발매 전부터 뜨거운 호응을 얻고 있다.지난 23일에는 한정판 EP(7인치 바이닐) 및 정규 5집 It’ Soul Right 하프 앨범 CD 예약 판매 소식과 8년 만에 팬 사인회 개최 소식을 전해 뜨거운 기대감을 모았다. 팬 사인회는 28일 앨범 발매 2시간 뒤인 오후 8시에 일지아트홀에서 진행된다. 브라운아이드소울의 한정판 EP는 판매가 시작되자마자 품절을 기록해 앨범에 대한 기대감을 증폭시키고 있다.한편, 브라운아이드소울은 하프 앨범 발매와 함께 동명의 타이틀 “It’ Soul Right(잇소울롸잇)”으로 오는 10월 5일과 6일 양일간 서울 연세대학교 노천극장에서 공연을 시작으로 대구, 부산까지 투어 콘서트를 이어갈 예정이다. 이번 투어 콘서트는 새롭게 발표하는 앨범의 수록곡들을 라이브로 직접 들을 수 있는 처음이자 소중한 기회가 될 것으로 전망된다.4년 만에 컴백한 브라운아이드소울이 30일 오후 6시에 발매하는 정규 5집 “It’ Soul Right(잇소울롸잇)”의 하프 앨범과 함께 10월에 진행하는 투어 콘서트를 통해 어떤 하모니를 들려줄지 기대감을 모은다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지