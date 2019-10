현대차, `도심 항공 모빌리티 사업부` 신설…NASA 출신 전문가 영입

한국경제TV 핫뉴스

현대차그룹이 `도심 항공 모빌리티 사업부`를 새로 만들고 미국 항공우주국(NASA) 출신 항공 전문가를 영입했다.현대차그룹은 도심용 항공 모빌리티 핵심기술 개발과 사업추진을 전담하는 `UAM(Urban Air Mobility) 사업부`를 신설하고, 미국 항공우주국 항공연구총괄본부 본부장 출신 신재원 박사를 사업부 담당 부사장으로 영입했다고 30일 밝혔다.UAM사업부를 총괄하는 신재원 부사장은 미 항공우주국(NASA)에서 30년 간 근무한 미래항공연구, 안전 부문의 베테랑급 전문가다.신 박사를 영입하며 현대차그룹은 향후 급성장이 예상되는 도심 항공 모빌리티 시장을 선점하는데 주력한다는 방침이다.도심 항공 모빌리티는 PAV(Personal Air Vehicle, 개인항공기) 또는 eVTOL(electric Vertical Take-off and Landing, 전기수직이착륙), 에어 택시(air taxi) 등으로도 불리며, 항공기와 달리 수직으로 이륙과 착륙이 가능하다.따라서 공중비행으로 교통체증을 유발시키지 않으면서 수직이착륙을 활용해 활주로 없이도 도심 내 이동이 가능한 미래 도심 이동수단으로 주목받고 있다.현대차는 도심 항공 모빌리티 개발을 위해 항공기체 개발을 위한 형상설계와 비행제어 소프트웨어, 안전기술 등의 핵심기술 개발 및 확보에 역량을 집중할 예정이다.특히 신재원 부사장은 항공안전과 항공교통 관제기술 분야에 노하우를 보유하고 있어 단순한 항공기체 개발 만이 아닌 종합적인 교통체계 관점에서 시장에 접근할 것이라고 현대차그룹은 밝혔다.또 배터리와 모터, 경량소재, 자율주행 등 자동차 제조 핵심기술을 UAM사업에도 적극 활용해 사업 시너지 효과를 높일 것이라고 덧붙였다.신재원 부사장은 "현대자동차그룹에서 도심 항공 모빌리티 사업을 구체화할 수 있는 책임을 받게 돼 매우 기쁘다"면서 "신설된 UAM사업부는 비행체와 핵심기술 개발을 통해 향후 20년 내 1조 5천억 달러 규모로 성장할 가능성을 가진 도심 항공 모빌리티 시장에서 현대자동차그룹이 업계를 선도할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.신 부사장은 1989년 미 항공우주국 산하 글렌리서치센터(Glenn Research Center)에 입사해 항공안전 및 항법 시스템 연구개발을 담당했다.1998년엔 글렌리서치센터 항공안전기술개발실 실장에 오른 데 이어 3년 만인 2001년엔 항공연구본부 본부장으로 승진하는 등 항공연구 부문 전문가로 인정받기 시작했다.2004년에는 미 항공우주국 워싱턴본부 항공연구총괄본부 부본부장으로 승진해 항공부문 기초연구 강화와 차세대 항공 운송 시스템을 개발했다.입사 19년만인 2008년에는 동양인 최초로 미 항공우주국 최고위직인 항공연구 총괄본부 본부장으로 승진해 항공우주국의 모든 항공연구와 기술개발을 관리하는 최고 위치에 올랐다.특히 저공비행용 교통시스템 개발을 위해 미국 연방항공청(FAA)을 비롯해 구글과 우버, 보잉, GE, 아마존 등 다양한 글로벌 기업과의 협력을 이끌어내는 등 도심 항공 모빌리티 시장을 개척하는 데 핵심적인 역할을 수행해 업계에서 가장 영향력있는 리더 중 하나로 인정받고 있다.미 항공우주국에서의 활동 외에도 2008~2014년에 백악관 국가과학기술위원회 항공과학기술분과위원회 공동위원장을, 2014~2015년에는 국제항공연구포럼(International Forum For Aviation Research) 의장을 역임하기도 했다.신 부사장은 미국 연방정부 고위 공직자에게 수여하는 상 중 최고의 상인 미국 대통령상(Presidential Rank Award)을 2008년과 2016년 두 번 수상했다.또 미국항공우주학회(American Institute of Aeronautics and Astronautics)와 영국왕립항공학회(Royal Aeronautical Society)의 석좌회원(Fellow)이기도 하다.정의선 현대자동차그룹 수석부회장은 지난 23일 미국 출장길에서 기자들과 만나 "`하늘을 나는 차(driving airplane)`가 2028년께 상용화될 것으로 보고 있으며 현대차그룹도 이에 맞춰 개발하고 있다”고 언급한 바 있다.배성재기자 sjbae@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지