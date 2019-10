‘특급 보컬리스트’ 엑소 첸, 타이틀 곡 ‘우리 어떻게 할까요’ MV 10월 1일 선공개

한국경제TV 핫뉴스

엑소 첸의 새 미니앨범 타이틀 곡 '우리 어떻게 할까요 (Shall we?)' 뮤직비디오가 오는 1일 선공개된다.첸은 두 번째 미니앨범 공개에 앞서 10월 1일 0시 공식 홈페이지, 유튜브 및 네이버TV SMTOWN 채널 등을 통해 타이틀 곡 '우리 어떻게 할까요 (Shall we?)' 뮤직비디오를 선보일 예정이어서 음악 팬들의 뜨거운 관심이 기대된다.특히, '우리 어떻게 할까요 (Shall we?)'는 사랑에 관해 아날로그 감성으로 풀어낸 가사가 돋보이는 레트로 팝 곡으로, 낭만적인 연인의 모습을 드라마 타이즈 형식으로 담았으며, 깊은 감정에 몰입해 노래하는 첸의 매력적인 비주얼도 만날 수 있어 시선을 사로잡을 전망이다.또한 첸은 1일 오후 5시부터 네이버 V LIVE EXO 채널에서 생방송 'Dear FM 사랑하는 그대에게, 첸입니다'를 진행, 앨범 공개 한 시간 전 팬들과 가깝게 소통하며 신곡 스포일러, 컴백 준비 비하인드, 근황 토크 등 다채로운 이야기를 들려줄 예정이다.한편, 첸의 두 번째 미니앨범 '사랑하는 그대에게 (Dear my dear)'는 10월 1일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 공개되며, 같은 날 음반으로도 발매된다.