빅스, 단독 콘서트 ‘PARALLEL’ 성료…‘믿고 보는 콘셉돌’ 입증

빅스가 단독 콘서트 ‘VIXX LIVE FANTASIA PARALLEL’을 성황리에 마무리했다.빅스는 지난 28일 ~ 29일 총 2일간 잠실 실내체육관에서 단독 콘서트 ‘VIXX LIVE FANTASIA PARALLEL’을 개최, 수많은 국내외 팬들과 호흡하며 빅스만의 다채로운 에너지로 꽉 채운 180분을 보내 팬들에게 잊지 못할 추억을 선물했다.먼저 ‘다칠 준비가 돼 있어’와 ‘기적’으로 공연의 막을 올린 빅스는 열렬한 환호 속에 “조금 더 의미 있는 공연을 만들고 싶었어요.”라고 말했고 “빅스라는 이름 안에 우린 언제나 연결되어 존재하고 별빛과 언제 어디서든 함께 한다는 의미”라며 이번 공연명인 ‘PARALLEL’의 특별한 의미를 설명했다. 이어 ‘사슬’ , ‘Hot Enough’ , ‘Circle’ , ‘도원경’까지 날카로운 카리스마를 풍기며 무대를 소화, 독보적인 아우라로 공연장의 열기를 가득 채웠다.또한 이번 신곡 ‘평행우주 (PARALLEL)’ 무대를 최초 공개했다. 유려한 춤선으로 신비한 분위기를 연출, 그 어느 때보다 폭발적인 호응을 얻기도 했다.빅스의 색다른 매력을 볼 수 있었던 솔로 무대는 콘서트를 보는 즐거움을 배가시켰다. 레오는 지난 솔로 앨범 타이틀곡인 ‘로맨티시즘’과 미공개 곡 ‘All of me’로 눈을 뗄 수 없는 무대를 선보였고, 홍빈은 ‘상사화’를 열창, 처연함이 묻어나는 보이스로 보는 이들의 눈물샘을 자극하기도 했다.막내 혁은 자신의 솔로곡인 ‘way to you’를 편곡하여 새로운 느낌으로 첫 선을 보였고, 켄은 ‘유성우’라는 곡을 첫 공개하며 “앞으로 노래하는 모습을 많이 보여주겠다”라고 말해 팬들의 폭발적인 함성을 유발했다. 라비는 `NIRVANA Ⅱ’와 미공개 곡 ‘Rockstar’로 현장을 열광의 도가니로 만들었다.그런가 하면 ‘B.O.D.Y’ , ’나비효과’ , ‘Silence’ ,‘Love Me Do’ , ‘Fantasy’ , ‘향’ , 이별공식’ , ‘오늘부터 내 여자’ 등의 명곡으로 관객과 호흡하는가 하면 범접 불가한 섹시함이 물씬 느껴지는 무대를 선사, 때로는 서정적인 곡으로 분위기를 반전시키며 관객들의 마음을 적셔 모두가 어우러지는 공연을 만들었다. 빅스는 무대 중간마다 팬들과 다정하게 소통하는 모습을 보였고 29일에는 생일을 맞은 홍빈의 깜짝 생일 파티도 함께 하며 즐겁고 행복한 시간을 보냈다.콘서트 말미에 빅스는 “여섯 번째 공연인데 긴 시간 동안 함께 해줘서 고맙습니다. 걱정이 많았는데 멤버들과 별빛 덕분에 즐겁게 공연했습니다. 정말 감사합니다.”라고 진심을 담은 감사 인사를 전했고 “변함없이 변화하는 사람으로 지금처럼 여러분들 곁에서 노래하는 빅스가 될게요. 오래가자.”라며 마지막까지 진한 감동의 소감을 전달, 팬들의 함성이 공연장을 가득 채웠다.이처럼 빅스는 이번 콘서트를 통해 최초로 선보인 ‘평행우주 (PARALLEL)’ 무대부터 다양한 개성이 담긴 솔로 무대로 공연을 더욱 풍성하게 만들었으며 완벽한 퍼포먼스와 색다른 무대 구성, 팬들과의 진솔한 소통까지 어느 하나 빠질 것이 없는 공연으로 ‘믿고 보는 콘셉돌’의 위상을 입증하며 가을밤을 화려하게 수놓았다.한편, 빅스의 브랜드 콘서트인 ‘VIXX LIVE FANTASIA’의 여섯 번째 공연을 성공적으로 마친 빅스는 개별 및 단체 활동을 이어간다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지