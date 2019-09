[배시원 쌤의 신나는 영어여행] 'Bow'의 다양한 의미

bow는 기본적으로 활이란 뜻을 가지고 있기 때문에

호주 맥쿼리대 통번역 대학원에서 석사학위를 받았으며 현재 배시원 영어교실 원장을 맡고있다.

영화 ‘오즈의 마법사(The Wizard of Oz)’ OST로도 유명한 이 노래는 ‘Over The Rainbow’입니다. 다들 아는 것처럼 Rainbow(무지개)라는 단어는 Rain(비)과 Bow(활)의 합성어입니다. 그런데 bow란 단어는 ‘활’말고도 영어에서 다양한 뜻으로 사용된답니다. 그래서 오늘은 bow가 들어간 다양한 표현에 대해 알아보도록 하겠습니다.bow는 기본적으로 활이란 뜻을 가지고 있기 때문에 동사로 ‘고개를 숙이다’ ‘허리를 굽히다라는 뜻으로 사용할 수 있습니다. 그래서 bow from the waist는 ‘허리를 굽혀 절하다’라는 뜻이고, He bowed to his boss라는 표현은 ‘그는 상사에게 머리 숙여 인사했다’고 해석할 수 있답니다.뿐만 아니라 ‘굴복하다’ ‘항복하다’라는 뜻도 있기 때문에, bow to nobody in이라는 표현은 ‘~에서는 누구 못지않다’는 뜻이고 bow down to the enemy란 표현은 ‘적에게 굴복하다’, 또 bow the knee the neck to 표현 역시 ‘~에게 무릎을 꿇다, (비유) ~에 굴복하다’의 뜻으로 사용할 수 있답니다.그런데 이 bow라는 단어에 ‘이물(배의 앞머리)’이란 뜻이 있다는 사실을 혹시 알고 있었나요? 많은 학생이 이 단어가 나오면 독해 지문에서 엉터리로 해석하는 경우가 많답니다. 그리고 반대로 우리가 ‘엄중한’ ‘단호한’이라고만 외웠던 stern에도 ‘고물(배의 뒷부분)’이란 뜻이 있답니다. 늘 그렇듯이 단어를 예문 속에서 익히지 않으면 정말 큰코다칠 수 있답니다.끝으로 rainbow에는 ‘환상적인 목표’라는 뜻도 있답니다. 그래서 chase (after) rainbows라는 표현은 말 그대로 ‘무지개를 좇다(불가능한 것을 추구하다)’라는 뜻이랍니다.지금은 불가능해보이지만, 그래도 꿈을 가지고 계속 노력한다면 언젠가는 멀게만 느껴진 무지개 끝에 닿을지도 모릅니다. May the force be with you.