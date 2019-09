원어스, 새 미니앨범 `FLY WITH US` 트랙리스트 공개…타이틀곡은 `가자 (LIT)`

한국경제TV 핫뉴스

보이그룹 원어스(ONEUS)가 새 미니앨범의 트랙리스트를 전격 공개했다.원어스는 27일 0시 공식 SNS를 통해 세 번째 미니앨범 `FLY WITH US`의 트랙리스트 이미지를 게재하며, 컴백 초읽기에 들어갔다.공개된 트랙리스트에 따르면 이번 앨범에는 타이틀곡 `가자 (LIT)`를 비롯해 `Intro : Fly me to the moon`, `윙윙윙윙 (Plastic Flower), Blue Sky, Level Up, Stand By 등 총 6곡이 수록됐다.타이틀곡 `가자 (LIT)`는 원어스의 데뷔앨범 총괄 프로듀싱을 맡았던 국내 최고의 프로듀서 김도훈이 작사, 작곡에 참여한 곡으로, 멤버 레이븐 역시 작사진에 이름을 올리며 실력파 아이돌의 명성을 이어간다.여기에 박우상, 서용배, 이상호, 이후상, 밍키, Inner child 등 히트 메이커가 포진한 작곡가 라인업이 공개돼 새 앨범 `FLY WITH US`에 대한 기대감이 고조된다.이에 앞서 원어스는 공식 SNS와 유튜브를 통해 타이틀곡 `가자 (LIT)`의 뮤직비디오 티저 영상을 공개해 뜨거운 반응을 얻고 있다.영상에는 전통과 현대를 버무린 신명나는 춤판이 벌어졌다.징, 북, 상모 등 전통적인 분위기와 원어스의 흥겹고 열정적인 퍼포먼스가 어우러지며, 아름다운 한국의 미를 담아낸 웅장하고 화려한 영상이 시선을 압도한다.특히 "큰 북을 울려", "저기 나팔소리가 들린다"라는 한국의 멋을 살려낸 노랫말이 신명나는 분위기를 표현하며, 듣는 이들로 하여금 흥을 돋운다.원어스의 이번 새 앨범 `FLY WITH US`는 `US` 시리즈를 완성하는 마지막 장으로, 한층 성장한 멤버들의 색다른 매력을 선보일 예정이다.한편, 원어스는 30일 오후 6시 새 미니앨범 `FLY WITH US`를 발표하고, 본격적인 컴백 활동에 돌입한다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지