모모랜드, ‘슈퍼 케이팝 페스티벌 인도네시아 2019’ 출격

아시아 최정상 걸그룹 모모랜드가 ‘슈퍼 케이팝 페스티벌 인도네시아 2019(Super K-Pop Festival Indonesia 2019)’(이하 ‘SKF 2019’)에 출격한다.모모랜드는 오는 9월 28일부터 29일까지 양일간 인도네시아에서 개최되는 ‘슈퍼 케이팝 페스티벌 인도네시아 2019(Super K-Pop Festival Indonesia 2019)’ 무대에 올라 인도네시아 팬들을 사로잡는다.모모랜드는 축제 둘째 날인 29일 ‘뿜뿜’, ‘암쏘핫(I’m So Hot)’등 히트곡 무대를 선보일 예정이며 특유의 흥 넘치는 매력적인 퍼포먼스로 인도네시아를 들썩이게 만들 예정이다.앞서 모모랜드는 필리핀, 두바이, 일본, 홍콩, 대만 등 아시아 투어에서만 약 5만여 명의 팬을 운집시켜 주목받은 바 있다.‘뿜뿜’, ‘배엠(BAAM)’에 이어 ‘암쏘핫(I’m So Hot)’, ‘바나나차차’까지 4연속 메가 히트에 성공한 모모랜드는 ‘뿜뿜’, ‘배엠(BAAM)’,‘암쏘핫(I’m So Hot)’, ‘바나나차차’ 뮤직비디오 및 안무 영상으로 유튜브 조회수 기준 약 10억 뷰 누적에 성공했다.한편 모모랜드는 오는 28일 인도네시아로 출국한다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지