드레스&소금, 27일 정규앨범 `Not my fault` 발매

천재 프로듀서 드레스(dress)와 가수 소금(sogumm)이 정규앨범 `Not my fault`(낫 마이 폴트)를 발표한다.드레스와 소금은 27일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 정규앨범 `Not my fault`와 더블 타이틀곡 `궁금해 (Feat. 박재범)`, `물어보지마 (Feat. 우원재, Jane)`를 공개한다.이번 신보는 두 사람이 처음으로 발표하는 정규앨범으로, 음악의 소비가 너무나도 빠른 요즘 오래 들을 수 있는 앨범을 제작하면서도 받아들이기 무거운 소재의 음악이 아닌 `하고 싶은 것과 해야 할 것에 대한 혼란스러운 마음의 목소리`라는 주제를 고스란히 담아내기 위해 힘썼다.이 같은 노력을 증명하듯 드레스와 소금은 14곡의 신곡들로 채워진 풍성한 트랙리스트와 함께 최강 아티스트 군단의 피처링 라인업으로 역대급 앨범을 예고하고 있다.특히 더블 타이틀 곡인 `궁금해`는 힙합 레이블 AOMG의 수장이자 높은 인기를 끌고 있는 대세 뮤지션 박재범이, `물어보지마`는 독보적인 개성의 래퍼 우원재, 싱어송라이터 제인(Jane)이 참여 소식을 알려 발매 전부터 음악 팬들의 뜨거운 화제를 몰았다.여기에 래퍼 페노메코(PENOMECO)를 시작으로 래퍼 펀치넬로(punchnello), 힙합 듀오 XXX의 래퍼 김심야, 래퍼 오메가 사피엔(Omega Sapien), 싱어송라이터 모키오(Mokyo), 보컬리스트 서현수, DJ 겸 프로듀서 체(CHE)와 노이즈캣(No2zcat)의 수록곡 피처링 참여가 더해져 더욱 완성도 높은 앨범을 가늠케 한다.앞서 드레스는 천재 프로듀서로 이름을 알리며 힙합, 인디, 아이돌 등 다양한 장르의 아티스트와 협업하며 뛰어난 음악적 재능을 뽐낸 바 있고, 소금 역시 매력적인 보컬을 바탕으로 유명 뮤지션들의 사랑을 받으며 독보적인 색깔의 싱어송라이터로서 활약했다.이번 앨범 `Not my fault`가 그간 다양한 앨범과 콜라보 활동으로 음악계에서 자신만의 입지를 다진 드레스와 소금의 역량이 집약된 신보인 만큼 리스너들의 기대감이 고조되고 있다.한편, 드레스와 소금은 27일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 정규앨범 `Not my fault`와 더블 타이틀곡 `궁금해 (feat. 박재범)`, `물어보지마 (feat. 우원재, Jane)`를 발표한다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지