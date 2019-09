세러데이, 또 다시 대중 사로잡을 5인 5색 큐티 매력 ‘뿅’

한국경제TV 핫뉴스

걸그룹 세러데이가 ‘뿅’하고 당찬 매력을 발산하고 있다.16일 세러데이의 공식 SNS 채널을 통해 신곡 ‘뿅 (BByong)’ 뮤직비디오 티저 영상이 공개됐다.티저는 서로의 어깨에 손을 올린 채 포즈를 취하고 있는 멤버 하늘과 유키, 주연, 민서, 아연의 모습으로 시작된다. 그 후 세러데이는 당찬 포즈와 매혹적인 표정, 상큼 발랄한 윙크 등으로 5인 5색 면모도 자랑하고 있다.특히 세러데이의 다채로운 모습과 함께 보는 이들의 귀를 자극하는 ‘뿅 (BByong)’의 한 구절은 공개될 신곡에 대한 기대치까지 높이고 있다.컴백 준비에 박차를 가하고 있는 세러데이는 ‘뿅 (BByong)’을 통해 한층 더 물오른 큐티함을 뽐낼 예정이다.세러데이의 세 번째 싱글 ‘IKYK’(I Know You Know, 아이 노우 유 노우)는 오는 19일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개되며, 멤버들은 20일 오후 팬 쇼케이스를 개최해 팬들도 만난다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지