엑소 첸, 두 번째 미니앨범 ‘사랑하는 그대에게’ 10월 1일 발매

한국경제TV 핫뉴스

엑소 첸이 새 미니앨범으로 컴백, 가을 가요계 평정을 예고한다.첸의 두 번째 미니앨범 ‘사랑하는 그대에게 (Dear my dear)’는 10월 1일 발매되며, 총 6곡이 수록되어 있어, 한층 성숙해진 솔로 가수 첸의 음악 감성을 만나기에 충분하다.특히 첸은 지난 4월 발표한 첫 번째 미니앨범 ‘사월, 그리고 꽃 (April, and a flower)’으로 아이튠즈 톱 앨범 차트 전 세계 33개 지역 1위, 국내 음악 차트 1위를 기록하는 등 성공적인 솔로 데뷔를 알린 바 있어, 이번 앨범 역시 음악 팬들의 높은 관심을 얻을 전망이다.또한 첸은 엑소 및 엑소-첸백시 멤버로 글로벌한 인기를 얻고 있음은 물론, 솔로 활동으로도 각종 드라마 OST, 컬래버레이션에 참여해 흥행 파워를 입증하며, 감미로운 보이스와 탁월한 가창력을 지닌 특급 보컬리스트로서 많은 사랑을 받고 있는 만큼, 새 앨범에 대한 기대감이 더욱 증폭되고 있다.한편, 첸의 두 번째 미니앨범 ‘사랑하는 그대에게 (Dear my dear)’는 11일부터 온라인 음반 매장에서 예약 판매를 시작한다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지