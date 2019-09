세러데이, 티저 이미지로 ‘뿅’하고 반해버릴 5인 5색 매력 대방출

한국경제TV 핫뉴스

걸그룹 세러데이가 ‘뿅’하고 중독될 수밖에 없는 5인 5색 매력을 뽐내고 있다.지난 10일 그리고 11일 세러데이 공식 SNS 채널을 통해 세 번째 싱글 ‘IKYK’(I Know You Know, 아이 노우 유 노우)의 ‘뿅 (BByong)’ 콘셉트 티저와 포토 티저가 공개됐다.이미지 속 세러데이는 시크한 모습부터 상큼 발랄한 면모로 각자의 매력을 대방출하고 있다. 특히 화려한 스타일링을 자랑하고 있는 하늘과 주연, 유키, 아연, 민서는 다채로운 표정으로 물오른 청량함도 강조하고 있다.컴백 소식과 함께 다양한 콘텐츠를 공개하고 있는 세러데이는 ‘뿅 (BByong)’을 통해 ‘와이파이 (WiFi)’를 잇는 중독성 강한 큐티 매력을 선보일 예정이다.세러데이의 ‘뿅 (BByong)’은 오는 19일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.또한 세러데이는 19일까지 앨범 예약판매도 진행, 추첨을 통해 20일 오후 열리는 쇼케이스 초대권도 선물할 계획이다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지