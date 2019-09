그루비룸X릴러말즈, 콜라보 앨범 ‘룸서비스’ 발매

한국경제TV 핫뉴스

대세 프로듀싱 듀오 그루비룸(GroovyRoom)과 래퍼 릴러말즈(Leellamarz)의 새 프로젝트 앨범이 뜨거운 반응을 얻고 있다.지난 9일 오후 6시 그루비룸과 릴러말즈의 콜라보 프로젝트 앨범 ‘룸서비스(ROOM SERVICE)’가 각종 온라인 음원사이트를 통해 베일을 벗었다.발매 직후 리스너들의 호평이 쏟아진 가운데, 더블 타이틀곡 ‘도시생활’, ‘인 마이 룸(In my Room)’부터 수록곡 ‘패스 (Pass)(Feat. Sik-K)’, ‘염색 (Feat. 유라(youra))’까지 총 4곡이 주요 음원사이트 실시간 차트 진입에 성공했다. 특히 ‘도시생활’은 차트 상위권에 포진하며 핫한 반응이 계속 이어지고 있다.하이어뮤직과 앰비션뮤직 소속 아티스트의 협업으로 더욱 관심이 모아진 프로젝트 앨범 ‘룸서비스’는 그루비룸과 릴러말즈의 음악적 시너지가 빛나는 완성도 높은 음악들로 구성됐다.더블 타이틀곡 ‘도시생활’, ‘인 마이 룸’을 비롯해 ‘룸서비스 (Room Service)’, ‘염색’, ‘패스’, ‘페이스타임 (Facetime)’, ‘픽 업 유어 폰 (Pick up your phone)(Feat. MOON)’, ‘킥 댓(Kick that)(Feat. Jay Park)’, ‘WILD WILD (왈왈)’, ‘바이올리니스트 프리스타일 (Violinist Freestyle)’, ‘카운팅 (Counting)(Feat. Kid Milli, The Quiett)’까지 총 11개 트랙이 수록됐다.한편, 쉴 새 없이 활발한 활동을 이어가고 있는 그루비룸은 지난 4월 두아 리파, 로살리아, 데이브, 쿠코 등 글로벌 아티스트들이 배출된 유튜브 뮤직 글로벌 아티스트 개발 프로그램 ‘파운드리(Foundry)’에 새롭게 참여하며 남다른 위상을 자랑하고 있다.지난달 열린 `2019 소리바다 베스트 케이뮤직 어워즈`(2019 SORIBADA BEST K-MUSIC AWARDS)에서는 베스트 힙합메이커상을 수상하며 대세 뮤지션다운 행보를 입증한 바 있다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지