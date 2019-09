세이지, 첫 솔로 디지털 싱글 `투 언 엔드` 6일 발표

한국경제TV 핫뉴스

싱어송라이터 세이지(Sage)가 첫 솔로 디지털 싱글을 발표한다.세이지는 6일 오후 6시 각종 온라인 음악 사이트에 첫 번째 디지털 싱글 `To an end(투 언 엔드)`를 발매한다.세이지가 직접 작사, 작곡에 참여한 `To an end`는 헤어짐의 순간을 담은 곡. 이별하기 전 사랑하는 연인을 다시 한번 붙잡고 싶은 마음을 가사에 녹여냈다.특히 기타 리프와 첼로 사운드가 인상적인 `To an end`. 여기에 세이지의 세련되면서도 섬세한 보컬이 더해져 곡의 분위기를 더욱 고조시킬 전망이다.세이지는 그간 `데려가 줘(Eng Ver.)`, `나의 할머니 그녀의 첫사랑` 등 TV CHOSUN 음악 예능 프로그램 `동네앨범` OST 가창에 참여하며 본인만의 독보적인 보이스 컬러를 선보인 바 있다.아울러 UCLA 심리학과를 졸업한 재원인 세이지는 다양한 악기 연주 실력 역시 겸비한 다재다능한 싱어송라이터라는 귀띔이다.한편 다날엔터테인먼트가 유통을 맡은 세이지의 첫 번째 솔로 싱글 `To an end`는 6일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트에서 만나볼 수 있다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지