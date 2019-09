세러데이, 19일 ‘뿅’으로 컴백…한층 더 상큼

한국경제TV 핫뉴스

걸그룹 세러데이(SATURDAY)가 컴백한다.6일 소속사 SD엔터테인먼트 측은 “세러데이가 오는 19일 세 번째 싱글 ‘IKYK’(I Know You Know, 아이 노우 유 노우)로 컴백한다. 한층 더 매력적일 모습을 기대해 달라”고 전했다.세러데이는 타이틀곡인 ‘뿅 (BByong)’을 통해 여전한 비주얼은 물론, 더욱 더 중독성 강한 노래와 퍼포먼스로 대중을 사로잡을 예정이다.하늘과 주연, 유키, 아연, 민서로 구성된 세러데이는 귀여운 가사가 특징인 ‘묵찌빠’, ‘와이파이 (WiFi)’로 재기발랄하면서도 치명적인 매력을 뽐낸 바 있다. 특히 예쁜애 옆 예쁜애 다운 비주얼 장인 면모로 컴백에 대한 궁금증까지 더하고 있다.세러데이의 소속사인 SD엔터테인먼트의 이정민 대표는 JYP 출신으로, 원더걸스와 2PM, 2AM, 미쓰에이, 그리고 딘딘 등을 맡았고 올해 7월 SD엔터테인먼트의 단디 프로듀서와 공동대표가 됐다.현재 세러데이는 컴백 준비에 한창이며 다양한 콘텐츠를 순차 공개할 계획이다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지