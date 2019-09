버스터즈&아이반, 6일 `Hands with Asia` 출격…해외 진출 ‘기대 UP’

한국경제TV 핫뉴스

이모셔널 록밴드 버스터즈와 가수 아이반이 `경기 뮤직 컨퍼런스(Hands with Asia)`에 출격한다.버스터즈(안준용, 노대건, 조환희, 이계진, 조태희)와 아이반은 6일 오후 6시 서울 웨스트브릿지 홍대에서 진행되는 `경기 뮤직 컨퍼런스(Hands with Asia)` 무대에 올라 팬들을 만날 예정이다.첫 회를 맞이하는 `경기 뮤직 컨퍼런스(Hands with Asia)`는 대만, 홍콩, 중국 등등 아시아 여러 나라에서 모인 중요 음악 관계자들과 국내 음악 관계자들이 모인 컨퍼런스이며, 한국에서 해외 진출을 하고자 하는 아티스트들이 관계자들 앞에서 무대를 선보여 추후 해외 페스티벌에 초청될 수 있는 기회 등 해외 진출을 향한 통로를 제공하는 컨퍼런스다.인디스땅스 초이스 2팀과 경기 뮤직 컨퍼런스 쇼케이스 5팀이 공연을 시작하는 가운데 아이반은 인디스땅스 초이스, 버스터즈는 경기 뮤직 컨퍼런스 쇼케이스 팀으로 무대를 펼친다.쇼케이스 후 2020년 개최되는 홍콩 뮤직 마켓 Ear Hub에 초청될 1팀을 선정하게 된다. 이와 함께 OBS 경인TV `웅산의 우연한 라이브` 방송에 출연할 1팀도 선정되며, 이 두 선정 팀은 쇼케이스 5팀에서 선정한다.이날 버스터즈는 `히어로(Hero)`, `유포리아(Euphoria)` 커버, `아라비안 나이트(Arabian Night)`, `드리머(Dreamer)`, `배리어스(Barriers)`, `로스트 차일드(Lost Child)` 무대를 꾸민다.아이반은 `텔 더 월드(Tell The World)`, `큐리어스(Curious)`, `사랑해봤자`, `파인드 마이셀프(Find Myself)`, `테이크 미 백(Take Me Back)`을 선보인다.한편, 버스터즈는 최근 영국 노리치, 버밍엄, 브라이튼, 런던, 맨체스터에서 영국 투어 콘서트 `World Tour : K-ROCK REVELATION Part 1 ? United Kingdom(월드 투어 파트 1 영국)`을 성공적으로 마치며 글로벌 밴드로 거듭났다. 아이반 역시 싱어송라이터로 사랑받고 있는 만큼 활발한 해외 활동에 기대가 모아지고 있다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지