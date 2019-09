★[ 신한 (4,945 0.00%) 생각] The Bond Identity (해외채권) - 9월 브라질: 속도 조절채권전략팀 조종현/김명실- 연금개혁 통과 임박. 돌발 이슈가 생기지 않는 한 10월 초까지 최종적 통과 기대- 통화 완화 지속. 내년 긴축적인 예산안 편성 예고. 중립금리 완만한 하방 압력- 2분기 GDP 전기대비 0.4% 증가. 6개 산업 증가 vs. 6개 산업 감소. 중립적인 수준. 연금개혁의 긍정적인 모멘텀이 반영되기까지 시간 소요 예상- 9월 전망: 보합세 예상. 통화정책, 연금개혁 vs. 환율, 수급, 지정학적 리스크. G2 무역분쟁에 따른 투심 확인 필요