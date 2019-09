◆…2019년 8월 실적. 자료=르노삼성자동차 제공





르노삼성자동차가 지난 8월 총 1만 2987대를 판매했다고 3일 밝혔다. 내수판매는 전년 동기 대비 9.3% 늘어난 7771대를 기록했고 수출은 전년 동기 대비 7.3% 줄어든 5216대를 기록했다.8월 내수 판매에서 가장 큰 역할을 한 차종은 THE NEW QM6였다. THE NEW QM6는 전월 대비 5.7% 증가한 4507대 판매되며 내수 판매를 주도했다. LPG SUV인 LPe 모델이 전체 QM6 판매의 61.3%를 차지(전월 대비 2.3% 증가)하며 THE NEW QM6 판매 성장을 견인했다.SM6 역시 8월 내수 판매의 한 축을 담당했다. SM6는 1140대가 판매되었는데 그 가운데 가솔린 모델이 72%를 차지했다.8월 르노삼성자동차 전체 LPG 모델 판매대수는 3293대로 전체 판매대수의 42.4%를 차지했다.QM3는 8월 한 달간 882대가 출고됐으며 전월 900대 판매 실적에 이어 판매호조를 유지했다. 경쟁이 치열한 국내 소형 SUV 시장에서 디자인과 연비 등 QM3 고유의 강점에 대한 시장 선호를 입증했다.르노 마스터는 328대 판매되며 전월 대비 40.8% 증가한 실적을 기록했다. 그 중 마스터 밴이 172대, 안전성과 편의성으로 미니버스 시장에서 주목 받고 있는 마스터 버스가 156대 판매됐다.르노삼성차 수출은 북미 수출용 닛산 로그 3750대, QM6(수출명 르노 꼴레오스) 1466대로 총 5216대가 판매됐다. 르노삼성 8월 수출은 전년 동기 대비 7.3% 감소했으며 전월과 비교하면 31.1% 줄었다.조세일보 / 이민재 기자 myfinkl@joseilbo.com