드림캐쳐, 새로운 `미스터리 코드` 공개…컴백 예고?

한국경제TV 핫뉴스

드림캐쳐가 새로운 `미스터리 코드`로 전 세계 `인썸니아(InSomnia)`를 흥분시켰다.드림캐쳐컴퍼니는 지난 2일 오후 6시 공식 어플리케이션과 SNS 계정에 한 장의 사진을 게재했다. 사진 속에는 중세의 고성을 연상케 하는 배경 속에 의문의 문자 부호들이 나열돼 호기심을 자극하고 있다.특히 드림캐쳐의 공식 어플리케이션이 오픈하면서 `인썸니아`와의 색다른 소통 창구가 생긴 것에 이어, 새로운 미스터리 코드까지 베일을 벗으면서 팬들의 뜨거운 관심이 모이고 있는 상황이다.드림캐쳐의 미스터리 코드는 처음이 아니다. `Chase Me`로 데뷔한 이후 매 컴백 때마다 싱글과 앨범에 담긴 힌트들을 미스터리 코드 형식으로 제시했으며, 여기에 팬들의 다양한 해석이 더해지면서 새로운 콘셉트에 대한 재미를 배가시켰다.더욱이 이번 미스터리 코드의 경우 팬들에게 남다른 흥분을 안기고 있다. 지난 미니앨범 `The End of Nightmare`로 `악몽 스토리`를 마무리한 뒤 깜짝 공개되는 앨범과 관련된 힌트이기 때문. 이에 전 세계 팬들의 이목이 드림캐쳐를 향해 집중된 상황이다.이와 관련해 드림캐쳐컴퍼니는 "이번 미스터리 코드는 드림캐쳐의 컴백을 염원한 `인썸니아`를 위해 특별히 마련한 선물이다. 미스터리 코드 속에 과연 어떤 힌트가 담겨 있는지 많은 기대를 부탁드린다"고 전했다.드림캐쳐는 지난해 1월 13일 싱글 `악몽`로 데뷔해 최근 발매했던 `The End of Nightmare`까지, 강렬한 메탈록 사운드와 파워풀한 퍼포먼스 그리고 독특한 `악몽` 판타지 스토리를 선하하며 전 세계 K-POP 팬들의 주목을 받았다.특히 드림캐쳐는 데뷔 이후 두 차례의 월드 투어 콘서트를 성황리 마무리 한 것은 물론, 최근에는 호주 투어를 통해 현지 팬들을 만났으며, 말레이시아 단독 콘서트를 앞두고 있다. 아울러 오는 10월에는 유럽 7개국 팬들을 만나는 두 번째 유럽 투어에 나설 예정이다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지