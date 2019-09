◆…2020년형 SM6. 사진=르노삼성자동차 제공





르노삼성자동차가 9월 한달간 르노 클리오 최대 350만원, QM3 최대 400만원 현금 지원 등 신차 구매 고객을 대상으로 추석맞이 파격적인 구매 혜택을 제공한다고 2일 밝혔다.르노 클리오는 현금 구매시 200만원을 지원하며 추가로 150만원의 특별 할인 혜택이 주어진다. 총 350만원의 할인 혜택을 받으면 클리오 ZEN 트림을 1604만원(개별소비세 인하 후 가격)에 구매할 수 있다.QM3는 현금 구매시 200만원 지원, 추가로 200만원의 특별 할인 혜택을 받을 수 있다. 현금 지원을 받으면 QM3 SE를 1780만원(개별소비세 인하 후 가격)에 구매 가능하다. LE 트림 구매 고객에게는 인조가죽 시트커버 무상 제공 또는 천연가죽 시트커버 할인 혜택을 선착순으로 제공한다.아울러 QM3와 클리오 모두 전용 태블릿 내비게이션인 'T2C'를 무상 제공한다.또한 QM3와 클리오 모두 할부 구매시 60개월 무이자 또는 36개월부터 최대 60개월까지 가능한 스마트 잔가 보장 할부 프로그램 이용시 1.5%의 낮은 금리로 이용 가능하다.2020년형 SM6 구매 고객에게는 50만원의 유류비가 지원되며 오는 11일까지 조기 출고시 30만원의 추가 할인을 받을 수 있다. 또한 100만원의 현금 지원 또는 최대 120만원 상당의 옵션, 용품, 보증연장 서비스 구입비 지원 중 한가지를 선택할 수 있다.여기에 36개월 할부 구매시 0.9%의 파격적인 금리 혜택 또는 할부 원금과 기간을 직접 선택할 수 있는 '마이웨이(My Way)' 맞춤형 무이자 할부 프로그램을 이용할 수 있다.THE NEW QM6를 구매하면 조기출고시 30만원을 지원한다. 최대 60만원 상당의 옵션, 용품 구입비 지원 또는 57만원 상당의 5년/10만km 해피케어 보증연장 서비스 중 한가지를 선택할 수 있다. 아울러 THE NEW QM6 GDe, dCi 모델 구매 고객에게는 50만원의 유류비를 추가로 제공한다.마스터 밴 구매고객에게는 100만원의 유류비와 5년/16만km(135만원 상당) 보증연장 서비스를 무상 제공하며 개인사업자/소상공인일 경우 용품 구입비 110만원을 추가 지원한다. 아울러 36개월 할부 구매시 0% 금리 혜택을 받을 수 있다.SM7은 가솔린 모델에 한해 60개월 무이자 할부 또는 현금 구매시 300만원의 할인 혜택이 주어진다.전기차 SM3 Z.E. 현금구매 고객에게는 500만원의 할인 혜택을 제공하며 개인 및 법인택시 사업자와 렌트 사업자에게는 200만원의 추가 할인 혜택이 주어진다. 60개월 할부구매시 0%의 금리혜택이 제공된다.모든 할인 혜택과 전기차 구매보조금을 더하면 SM3 Z.E. SE를 서울특별시에서는 1794만원, 부산광역시는 1744만원, 대구광역시는 1644만원에 구매할 수 있다.조세일보 / 이민재 기자 myfinkl@joseilbo.com