원어스, 30일 컴백 확정…새 미니앨범 `FLY WITH US` 발표

한국경제TV 핫뉴스

실력파 보이그룹 원어스(ONEUS)가 컴백을 확정했다.소속사 RBW는 "원어스가 30일 세 번째 미니앨범 `FLY WITH US`로 컴백한다. 이번 앨범은 `US` 시리즈 3부작의 완결편으로 원어스만의 폭넓은 음악 세계를 보여줄 예정이다"라고 밝혔다.이로써 원어스는 지난 5월 발표한 두 번째 미니앨범 `RAISE US` 이후 4개월 만에 신보를 발표하게 됐다.원어스는 올해 1월 첫 번째 미니앨범 `LIGHT US`로 가요계에 첫발을 내디딘 데 이어 `RAISE US`를 통해 작사, 작곡은 물론 안무 창작 능력까지 갖춘 완성형 아이돌로 대중에 확실한 눈도장을 찍었다.데뷔앨범 `LIGHT US`로 사람들이 비춰주는 `빛(사랑)`으로 탄생한 원어스의 모습을 보여줬다면, `RAISE US`를 통해서는 그 빛으로 높이 떠오른 원어스의 모습을 그려냈다.이번 `FLY WITH US`에서는 `원어스`라는 세계에서 우리(US)가 꿈꿔왔던 하나의 세상(ONE)을 이루기 위해 함께 비상하자는 의미를 담았다.이처럼 원어스는 `US` 시리즈를 통해 신인답지 않은 탄탄한 실력과 개성 뚜렷한 콘셉트로 차별화에 성공하며 2019년을 대표하는 차세대 K팝 유망주로 자리잡은 만큼 또 어떤 콘셉트를 선보일지 관심이 집중된다.또한 원어스는 21일에는 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 스페셜 라이브 콘서트 `FLY WITH US`를 개최하고 팬들과 만난다.데뷔 콘서트 `MASTERPIECE` 이후 8개월 만으로, 컴백을 앞두고 콘서트를 개최하며 팬들과 특별한 추억을 쌓을 것으로 기대를 모은다.이번 콘서트의 티켓 예매는 2일 오후 8시 인터넷 예매 사이트인 YES24티켓과 인터파크에서 진행된다.한편, 원어스는 30일 세 번째 미니앨범 `FLY WITH US`를 발표하고 본격적인 컴백 활동에 돌입한다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지