다방, 우수 공인중개사 위한 New 다방차(車) 서비스 실시

국내 최대 부동산 정보 플랫폼 `다방`이 공인중개사 회원를 대상으로 `New 다방차 서비스`를 실시한다.`다방차(車) 서비스`는 우수 공인중개사 회원을 선정해 업무용 차량을 무상으로 지급하는 다방만의 서비스로 지난 2016년부터 운영돼왔다.2회차를 맞이한 이번 다방차 서비스에서는 우수 공인중개사 64명에게 차량(더 뉴 레이 2019년식)과 정기점검 서비스를 무상으로 제공할 예정이다.앞으로 다방 사용자들은 2일부터 서울, 경기, 부산, 대구 등 주요 지역에서 New 다방차를 만나볼 수 있다.New 다방차에는 고객과의 신뢰를 상징하는 블루 컬러와 다방의 로고가 부착돼 브랜드 상기도와 주목도를 높였다.공인중개사들은 방문 고객과 매물을 확인할 때 New 다방차를 사용, 업무 효율과 신뢰도를 향상할 수 있게 됐다.또한 사용자도 다방 회원중개사의 차별화된 서비스를 통해 높은 만족도를 기대할 수 있게 됐다.다방 서비스를 운영하는 `스테이션3` 측은 "다방의 파트너 공인중개사무소와 다방을 이용하는 고객들의 편의를 돕기 위해 New 다방차 서비스를 제공하게 됐다"며 "앞으로도 다방을 통해 쾌적하고 편리하게 방을 알아보시길 바란다"고 전했다.전효성기자 zeon@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지