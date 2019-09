신화 신혜성, 2년 만의 대만 단독 팬파티 ‘FOR YOU’ 성료

한국경제TV 핫뉴스

신화 신혜성이 대만 팬파티를 성황리에 마무리했다.신혜성은 지난 8월 31일 대만 인터내셔널 컨벤션 센터 TICC에서 대만 팬파티 `2019 SHIN HYE SUNG FAN PARTY IN TAIPEI FOR YOU`를 개최하고 대만 현지 팬들과 특별한 만남을 가졌다.이날 신혜성은 팬들의 뜨거운 함성 속에 `로코드라마`를 부르며 무대에 등장해 공연의 막을 올렸고, "혼자서는 2년 만에 대만에 왔다. 대만에 오면 항상 느낌이 좋다. 오늘도 기분 좋고 행복하게 여러분과 함께 시간을 보냈으면 좋겠다"고 첫 인사를 전하며 2017년 이후 2년 만에 대만에서 개최되는 단독 팬파티에 대한 기대감을 고조시켰다.이어 신혜성은 사전에 팬들의 설문을 받은 뮤직 앙케이트 `뮤직 24時` 코너를 통해 팬들이 선택한 각 상황별 듣기 좋은 신혜성의 곡들을 알아보고 순위에 오른 곡들을 즉석에서 불러주며 팬들을 열광케 했고, `두근두근 Q&A` 코너에서는 팬들의 궁금증을 해결하며 팬들과 더욱 가까이 소통했다.또한 위시리스트배 `99초 미션` 코너에서는 팬들의 위시리스트를 들어주기 위한 다양한 미션을 수행하며 아낌없는 팬 사랑을 보여줌과 동시에 웃음을 선사해 팬들의 열띤 호응을 이끌어냈다.이처럼 다양한 코너를 통해 팬들과 소중한 시간을 보낸 신혜성은 코너 사이 사이 `그대라면 좋을 텐데`, `돌아와줘`의 무대를 선사하며 팬들의 눈과 귀를 사로잡았고 솔로 가수 신혜성의 시작을 알린 솔로 데뷔곡 `같은 생각`을 열창하며 팬파티의 의미를 더했다.특히 신혜성은 올해 7월 깜짝 발표했던 오랜 시간 함께 해준 팬들에 대한 고마움을 담은 곡 `나의 너에게`를 열창해 팬들에게 뭉클한 감동을 선사했으며 이때 팬들은 핸드폰 불빛과 함께 `영원히 함께할 나의 너에게, 우리의 시간 아름답도록`이라고 적힌 슬로건을 드는 감동의 이벤트를 선물하며 서로에게 잊지 못할 추억을 만들었다. 이어 `나의 너에게` 무대가 끝난 후 공연장을 가득 채운 팬들과 함께 단체 사진 촬영을 하며 소중한 순간을 사진으로 기록했다.마지막으로 "대만에 올 때마다 행복함을 가득 안고 돌아가는 것 같다. 한국에 돌아가서도 여러분들에게 받은 그 기를 느끼면서 열심히 일하겠다. 좋은 노래로 곧 돌아올 테니 많이 기대해 주세요"라고 마지막 소감을 전한 신혜성은 `EX-MIND`, `별을 따다`로 현장의 분위기를 뜨겁게 달구며 팬들의 열띤 환호성을 이끌어 냈고, 이에 화답하듯 `GONE TODAY`를 열창하며 공연의 마지막을 화려하게 마무리했다.뿐만 아니라 팬파티 종료 후 신혜성은 참석자 전원 대상으로 하이터치회를 진행하고 하이터치와 함께 `대만 신화창조 여러분! 항상 고마워요!`라고 팬들에 대한 고마운 마음을 담은 엽서를 전달해 팬들과 잊지 못할 추억을 더했다.라이브웍스컴퍼니는 "대만에서 개최된 신혜성의 단독 팬파티 `FOR YOU`가 성황리에 마무리 될 수 있도록 많은 성원 보내주신 모든 분들께 감사드리며, 오는 10월 한국에서 개최되는 신혜성의 2019 콘서트 `Setlist`와 새 앨범에 대한 많은 관심과 기대 부탁드린다"고 전했다.한편, 대만 단독 팬파티를 성황리에 마친 신혜성은 오는 10월 19일, 20일 경희대학교 평화의 전당에서 `2019 SHIN HYE SUNG CONCERT ? Setlist`의 개최를 앞두고 있으며, 2일 인터파크를 통해 오후 6시, 8시 사전예매와 일반 예매가 진행된다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지