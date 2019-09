`슈퍼밴드` 양지완X김하진 신빛, 7일 데뷔 첫 팬미팅서 신곡 최초 공개

한국경제TV 핫뉴스

밴드 신빛(xinbeat)이 첫 팬미팅에서 신곡을 공개한다.신빛(양지완, 김하진)은 지난달 31일 브이라이브 `HELLO XINBEAT! 신빛의 첫 번째 V LIVE`를 진행했다.신빛은 팬미팅 2019 XINBEAT 1ST FANMEETING `HELLO!! XINBEAT`에 앞서 팬들과의 소통을 위해 V라이브를 진행, 팬들의 질문에 하나하나 답하며 소통했다.이날 신빛은 콘서트 준비 비하인드부터 `슈퍼밴드` 당시 함께 호흡을 맞췄던 황민재, 홍이삭, 박영진, 이나우와 관련된 스토리까지 다양한 이야기들을 털어놨다.특히 이들은 팬미팅에서 공개될 신곡에 대해 "앨범을 준비 중이다. 그중에서 신곡 하나를 맛보기로 보여줄 예정이다"고 밝혀 팬들의 뜨거운 관심을 모았다.이밖에도 신빛은 팬미팅에서 보여줄 깜짝 퍼포먼스에 대한 예고를 전했다. 김하진은 "재미있는 무대가 몇 개 있는데 우리가 `슈퍼밴드`에서 참패를 당했던 라운드가 있다"고 짧지만 강한 스포를 남겼고, 양지완 역시 "코스프레를 할 예정"이라며 파격적인 예고를 덧붙여 팬미팅에 대한 궁금증을 한층 더 고취시켰다.신빛은 `슈퍼밴드`에서 퍼플레인에 속해 3위에 오르며 실력을 입증하는 동시에 큰 인기를 모으고 있는 신예 밴드로, `슈퍼밴드` 전국투어 콘서트부터 다양한 페스티벌까지 각종 행사와 콘서트로 활발한 활동을 이어가고 있다.한편, 신빛의 첫 번째 팬미팅 `HELLO!! XINBEAT`은 오는 7일 오후 3시와 오후 7시, 서울 경희대 평화의 전당에서 개최된다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.kr